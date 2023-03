Osiglia, scontro tra maggioranza e opposizione sulla gestione dell'Imbarcadero

Il centro sportivo polivalente Imbarcadero alimenta la bagarre politica ad Osiglia. "La struttura rappresenta una priorità - spiegano dall'amministrazione presieduta dal sindaco Paola Scarzella - Alle comunicazioni che circolano da qualche tempo desideriamo ricordare e rispondere che esiste lo strumento del Consiglio comunale per sottoporre e affrontare tutti gli aspetti che riguardano il nostro operato".

"Ricorrere a continui scambi epistolari a mezzo legale rappresenta un appesantimento procedurale, nonché un esborso economico per la macchina pubblica, quindi per la comunità".

"La situazione del precedente affidamento dell'Imbarcadero, per cui la minoranza chiede conto e che ha causato all'amministrazione seri problemi in termini economici, è stato attivato proprio dalla stessa minoranza durante il mandato in cui rappresentava la maggioranza. Pare arduo mettere in campo un atteggiamento inquisitorio rispetto all'andamento di situazioni che sono frutto proprio delle scelte di chi chiede attuale chiarezza. Secondo una logica di buon senso bisognerebbe rendersi disponibili per trovare soluzioni che possano velocizzare l'iter e non complicarlo ulteriormente".

"Siamo stati obbligati ad affidare la pratica al legale per la tutela degli interessi comunali. Questa via è stata ritenuta concretamente percorribile per recuperare le insolvenze dei gestori. La programmazione di nuovi affidamenti è vincolata ad un riesame della posizione catastale e al corretto inquadramento del sito. Anche questa situazione è correlata a visioni superficiali nell'analisi delle formalità che era necessario espletare per essere certi che il comune operasse nell'ambito della correttezza legale, amministrativa e fiscale. Per una questione dl rispetto verso la comunità, in quanto amministrazione che chiede ai cittadini di rispettare le leggi, l'attuale maggioranza non se la sente di continuare ad operare secondo principi arbitrari e senza sanare tutte le eventuali irregolarità".

"Per conciliare la necessità di riaprire velocemente l'Imbarcadero, operando nell'ambito della correttezza amministrativa e legale, si stanno valutando operazioni intermedie che siamo ben contenti di condividere durante le sedute del consiglio comunale".

"Invitiamo per tanto, al di là della incontestabili posizioni ideologiche, di non scegliere un così delicato tema come l'Imbarcadero, fondamentale per l'economia locale del paese, quale oggetto di sterili polemiche, ma di dimostrare nelle sedi preposte, la buona volontà di collaborare tutti per arrivare alla soluzione del problema attraverso fatti e non parole", concludono dall'amministrazione Scarzella.

Come riportato dalla nostra redazione nella giornata di ieri, il comune ha avviato una manifestazione di interesse per la gestione dell'impianto (LEGGI ARTICOLO).