Leonardo lo porta la 'gazzella', i Carabinieri scortano la mamma in ospedale

E' stato provvidenziale l'intervento della gazzella dei Carabinieri per far si che il piccolo Leonardo nascesse in ospedale.

I futuri genitori, una coppia residente in provincia di Savona, si trovava ad Arenzano. La donna ha iniziato ad avere le contrazioni e il marito si è fermato vicino a un posto di blocco che i militari avevano posiziono sull'Aurelia, all'altezza del porto turistico.

Gli uomini dell'Arma non hanno esitato un istante a scortare la coppia verso il più vicino ospedale, quello di Voltri. Una volta raggiunto l'ospedale genovese, la donna ha dato alla luce il piccolo Leonardo in pochi minuti, assistita dal personale sanitario.

Un'emozione unica anche per i militari, a cui i neo genitori hanno continuato a dire grazie.