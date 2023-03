Sanitari e vigili del fuoco attivati nella mattinata odierna, intorno alle 10, a Cairo Montenotte per un'auto che, dopo aver perso il controllo per cause sconosciute, è finita cappottata in via della Resistenza.

Sul posto si sono recati i militi della Croce Bianca cairese supportati dal personale dell'automedica, oltre ai carabinieri.

Le due persone a bordo del mezzo sono rimaste lievemente ferite e trasportate al pronto soccorso del San Paolo di Savona in codice giallo.