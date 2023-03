Albisola, rubato il bronzo di Sosabravo sulla passeggiata. Assessore Poggi: "Un atto vergognoso"

In quest'occasione un furto dopo i danneggiamenti della targa in ceramica realizzata dall'artista Alessandro Perico e posizionata nell'area verde presente sulla passeggiata Montale e dei conigli "Osvaldo", anche rubati, presenti nei giardini di Piazza Dante realizzati da Paolo Pastorino.

"Un atto vergognoso quello che è stato compiuto a Albisola nei giorni scorsi, un insulto alla nostra città e all’arte. L’opera in bronzo dell’artista cubano Alfredo Sosabravo intitolata ‘Ercole vecchio’ che abbelliva la passeggiata Eugenio Montale è stata rubata - dice l'assessore alla cultura Simona Poggi - Non si tratta della prima volta in cui un'installazione viene danneggiata o rubata, pertanto crediamo che sia giusto fare una riflessione collettiva sul senso civico e sul rispetto del patrimonio artistico - culturale all'aperto".

"Abbiamo denunciato l'accaduto alla Polizia Municipale e ai Carabinieri i quali si sono immediatamente attivati per fare un sopralluogo e per capire l’entità del furto. Siamo certi che faranno il possibile per identificare il responsabile. Le indagini sono in corso" continua Simona Poggi.