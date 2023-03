Porto Vado, incidente sull'Aurelia: sradicato un palo della segnaletica stradale

Non è chiara la dinamica e se qualcuno sia rimasto ferito nell'impatto avvenuto sulla via Aurelia all'altezza di Porto Vado, non molto distante dalla rotonda all'ingresso del terminal traghetti, che però ha lasciato un'evidente traccia: un palo della segnaletica stradale posto su un'isola spartitraffico completamente distrutto.

A bordo strada, parcheggiata per non intralciare la circolazione, un'auto con un evidente danneggiamento al paraurti e a tutta la parte anteriore, oltre a una vistosa traccia di olio sversato sull'asfalto.