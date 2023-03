Schianto nella notte tra due mezzi sulla via Aurelia a Varazze, non molto distante dal porticciolo turistico. Coinvolti in uno scontro la cui dinamica non è ben chiara sono state un'automobile e una moto.

Ad avere la peggio è stato un 50enne alla guida del due ruote, trasportato dai militi dell'emergenza sanitaria intervenuti insieme all'automedica del 118 in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto anche le Forze dell'Ordine per accertare quanto accaduto.