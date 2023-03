Albenga: Osteria del Tempo Stretto sold out per la cena con Giovanni Impastato (Fotogallery).

Giovanni Impastato è stato ospite dell’Osteria del Tempo Stretto di Albenga in chiusura del suo tour nel savonese organizzato da Libera per incontrare le scuole. Occasione per gli studenti per ascoltare dalla viva voce di un protagonista della lotta antimafia la storia di Peppino Impastato e di come la famiglia e gli amici di Peppino abbiano continuato dal 1978 sino ad ora la sua lotta contro la mafia.

La chef Cinzia Chiappori per l’occasione ha preparato un menù con i prodotti di Libera Terra provenienti dalle terre liberate dalle mafie.

Alla cena insieme a Giovanni Imapstato sono stati presenti anche il referente di Libera del Ponente savonese Luca Losio e il giornalista Claudio Porchia.

Il prossimo appuntamento con le serate a tema dell’osteria è per venerdì 31 marzo alle ore 20.00 con una serata all’insegna dei quattro elementi: acqua, terra fuoco e aria.

Questo il menù proposto a € 35 compreso acqua, caffè ed una bottiglia di vino ogni 4 persone:

VERDURE RIPIENE VEGETARIANE

TAGLIATELLE DI ALGA SPIRULINA SU CREMA DI ZUCCHINE E CECI CROCCANTI AL ROSMARINO

POLPETTE DI MELANZANE E SALSINA PICCANTE

MOUSSE DI RICOTTA E ZAFFERANO CON MIELE E PETALI DI FIORI EDULI

Lo storytelling sarà curato la dott.sa Silvia Solaini, insegnante di Yoga, naturopata e operatrice ayurvedica.

L'Osteria del tempo Stretto ha anche inziaito a prendere le prenotazioni per il pranzo di pasqua con un delizioso menù.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI MANDARE UN MESSAGGIO AL 392-6221924

