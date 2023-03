Elezioni Alassio 2023, molte conferme e alcune sorprese: ecco la lista a supporto di Marco Melgrati

Alessandra Aicardi, Giovanni Banchio, Giacomo Battaglia, Cristina Boeri, Simona Cassullo, Angelo Galtieri, Franca Giannotta, Rocco Invernizzi, Fabio Macheda, Alessandro Monteleone, Patrizia Mordente, Cinzia Salerno, Francesca Schivo, Martino Schivo, Loretta Zavaroni, Roberta Zucchinetti.

Questa la squadra scelta da Marco Melgrati per presentarsi alle urne i prossimi 14 e 15 maggio, cercando il quarto mandato da sindaco di Alassio.

Una lista che vede molte conferme tra i membri della squadra di governo uscente ma anche alcune sorprese, come l'inclusione di Azione e Italia Viva con Martino Schivo che salta così dalla minoranza all'attuale squadra di maggioranza, o come il ritorno della Zavaroni che, dopo essere stata assessore in precedenza con il primo cittadino uscente, nel 2018 lo aveva sfidato candidandosi essa stessa alla massima carica.

"Ci ricandidiamo con una lista civica, ma a differenza della precedente, stavolta abbiamo l’appoggio dei partiti più importanti della maggioranza a livello di Governo e di Regione: Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega" aveva detto il primo cittadino uscente ai nostri microfoni (leggi QUI), annunciando così una lista "ancora più rafforzata rispetto a quella con cui abbiamo vinto nel 2018”.