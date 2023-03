Il presidente di Confcommercio Sangalli alla premiazione dei Maestri del Commercio: "Queste attività sono monumenti" (foto e video)

In questa bella occasione, Confcommercio Genova ha ritenuto importante consegnare un riconoscimento anche alle imprese associate da più di 50 anni quale segno di gratitudine per la loro fedeltà associativa, ma anche per valorizzare l’importante ruolo ricoperto nell’economia e nell’occupazione.

Durante la cerimonia è stato letto un messaggio di Paolo Odone, Presidente di Confcommercio Genova, oggi assente per motivi di salute: "Sono orgoglioso di questo evento realizzato insieme da Confcommercio e 50&Più. I nostri imprenditori e le nostre imprese meritano questo importante riconoscimento. Hanno vissuto momenti difficilissimi: la crisi internazionale, le limitazioni della pandemia, gli aumenti dell’energia e l’incognita della guerra, ma vanno avanti. Bisogna conservare queste piccole imprese e agevolare la loro possibilità di rimanere attive. Come Confcommercio di Genova poi voglio complimentarmi con i Maestri del Commercio e ringraziare tutte le Imprese che da oltre 50 anni rinnovano l’adesione alla nostra associazione".



"Indubbiamente - aggiunge il vicepresidente vicario di Confcommercio Alessandro Cavo - in questo momento puntiamo a valorizzare il piccolo commercio di vicinato che è il patrimonio di questa città. Oggi sono presenti le botteghe storiche, i nostri associati di Confcommercio Genova che hanno portato avanti per tutta la vita questo difficile mestiere con grande passione. Per fare questo mestiere ogni giorno bisogna crederci perché le difficoltà sono tantissime, stiamo passando da una crisi all'altra, dal covid all'aumento dei costi dell'energia elettrica. Ci sono però persone che continuano a crederci e oggi siamo qui per questo”.