Addio a Gianni Minà, il giornalista torinese si è spento a 84 anni

Il noto giornalista e conduttore televisivo italiano Gianni Minà è deceduto a 84 anni a causa di una breve malattia cardiaca. Circondato dall'affetto dei suoi cari, Minà ha trascorso gli ultimi momenti in una clinica.

Nato a Torino il 17 maggio 1938, Minà inizia la sua carriera giornalistica nel 1959 presso 'Tuttosport', di cui diventerà direttore tra il 1996 e il 1998. Nel 1960 entra in Rai, contribuendo ai servizi sportivi per i Giochi Olimpici di Roma e successivamente lavorando a programmi come 'Sprint', 'Tv7', 'AZ, un fatto come e perché', 'Dribbling', 'Odeon' e 'Gulliver'. In seguito, fonda 'L’altra domenica' insieme a Renzo Arbore e Maurizio Barendson, e nel 1976 si unisce al 'Tg2' diretto da Andrea Barbato.