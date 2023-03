Guida alla scelta del piatto doccia perfetto: acrilico, resina o ceramica?

Se stai pensando di rinnovare il tuo bagno o di sostituire la tua vecchia vasca con un piatto doccia, la scelta del materiale giusto è fondamentale. Tra acrilico, resina e ceramica, quale è il materiale più adatto alle tue esigenze? Questa guida completa ti aiuterà a fare la scelta giusta, analizzando le caratteristiche, i vantaggi e gli svantaggi di ciascun materiale e fornendoti tutti i consigli necessari per scegliere il piatto doccia perfetto per il tuo bagno.

I materiali del piatto doccia: caratteristiche, vantaggi e svantaggi

Il piatto doccia è un elemento fondamentale nell'arredo del bagno, sia per una questione di praticità che di estetica. Ogni materiale ha le sue peculiarità e scegliere il giusto materiale può essere determinante per la durata e la sicurezza del piatto doccia.

La ceramica è uno dei materiali più comuni utilizzati per i piatti doccia, grazie alla sua facilità di pulizia e alla capacità di resistere ai prodotti per la pulizia più aggressivi. Tuttavia, ha anche alcuni svantaggi, come la tendenza a scheggiarsi o rompersi se esposto a urti violenti, senza la possibilità di riparazione. Inoltre, i piatti doccia in ceramica sono piuttosto pesanti, il che può rappresentare un problema in alcune installazioni.

L'acrilico, d'altra parte, è un materiale più leggero e facile da installare rispetto alla ceramica. Inoltre, offre un elevato grado di antiscivolo e sicurezza anche senza la necessità di aggiungere rilievi in superficie, grazie alla sua finitura liscia ed esteticamente moderna. Se stai cercando un piatto doccia che ti permetta di personalizzarlo in modo completo, la resina è la soluzione ideale per te. Grazie alla sua natura modellabile, puoi scegliere le dimensioni, i colori e le finiture che preferisci per adattarlo perfettamente al tuo stile e alle tue esigenze. Grazie allo spessore estremamente ridotto, può essere posata anche a filo pavimento, creando un impatto estetico notevole ma anche garantendo sicurezza e facile accesso.

In generale, i piatti doccia in resina sono considerati i più resistenti e duraturi, in quanto possono resistere ai graffi e agli urti e possono essere facilmente riparati in caso di scheggiature. Anche il colore e l'aspetto rimangono inalterati nel tempo, ma se necessario, si può anche rinnovare la finitura superficiale. Infine, la resina è facile da pulire con detergenti non aggressivi e offre un elevato grado di antiscivolo e comfort, grazie alla sua capacità di mantenere il calore al tatto.

Piatti doccia: come scegliere la forma e la misura perfetta per il tuo bagno

La scelta della forma e della misura del piatto doccia è fondamentale per creare un bagno funzionale e confortevole. Tra le soluzioni in assoluto più utilizzate ci sono sicuramente i piatti doccia 80x80 in varie forme e misure perché rappresentano il giusto compromesso tra funzionalità e comodità di utilizzo. La forma quadrata del piatto doccia si adatta perfettamente ai bagni di medie-piccole dimensioni, mentre la forma semicircolare è adatta a spazi ridotti grazie alla sua forma smussata. Il piatto doccia rettangolare, invece, è adatto sia a bagni piccoli che a spazi più grandi ed è una soluzione ideale se si vuole sostituire la vasca con uno spazio doccia. È importante valutare attentamente lo spazio a disposizione e la posizione degli elementi presenti in bagno, come lavabo, wc e bidet, per scegliere la forma e la misura giusta del piatto doccia.





La misura del piatto doccia può variare da 65 cm fino a 2 metri di lunghezza, a seconda dello spazio a disposizione. Una volta scelta la forma e la misura del piatto doccia, sarà possibile personalizzare il proprio bagno scegliendo anche il materiale e la finitura che meglio si adatta alle proprie esigenze.