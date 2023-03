Spruzzano spray al peperoncino in casa di anziani e chiedono denaro e oro per eliminare il cattivo odore, due arresti della squadra mobile

Spruzzavano di nascosto una sostanza irritante in casa di anziani facendogli credere che all'interno dell'appartamento ci fosse una perdita che provocava cattivo odore. Due truffatori di 36 e 41 anni, italiani di origini sinti, residenti a Genova e Torino sono stati arrestati ieri dalla Squadra Mobile di Genova, in collaborazione con quella di Savona.



I due, secondo quanto è emerso, sono esperti truffatori. Si fingono operai comunali, in questo caso dell'Acquedotto, citofonano ad anziani chiedendo loro denaro o gioielli in cambio della riparazione di un presunto guasto. L'ultima tentata truffa ieri in due appartamenti a Varazze. Una volta in casa i due hanno finto di rilevare una perdita con un macchinario. Nel frattempo hanno spruzzato dello spray al peperoncino che ha provocato un malore alle due anziane presenti nell'immobile. Dopodiché hanno chiesto alle vittime di radunare tutto l'oro presente in casa perché il macchinario che avrebbero utilizzato per risolvere il guasto avrebbe potuto rovinare i metalli.



Le anziane si sono però insospettite, una ha chiamato un parente e un'altra ha avvertito i carabinieri. I due sono scappati arrivando fino a Genova dove sono stati però catturati dalla Squadra Mobile che potrebbe contestare loro altri colpi, sempre in casa di anziani, questa volta portati a termine.



Durante la perquisizione gli agenti hanno sequestrato il finto macchinario utilizzato per rilevare la perdita, lo spray al peperoncino e targhe clonate messe su scooter utilizzati per la fuga.