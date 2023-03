Rsa, Regione replica a Pd e sindacati: "Delibera di giunta risponde alla situazione di criticità"

"In merito alla revisione e l'aggiornamento dei requisiti autorizzativi di tipo organizzativo delle strutture sociosanitarie per anziani, disabili, psichiatria e dipendenze oggetto di una delibera di giunta di inizio anno, discussa e approvata ieri in commissione regionale Sanità, Regione Liguria replica così ai sindacati confederali e al Pd.



Con la delibera è stata recepita la maggior parte delle richieste di modifica alla DGR 944/2018 riguardante i requisiti organizzativi che rappresentano una risposta all'attuale situazione di criticità garantendo contemporaneamente il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza e qualità dell'intervento assistenziale a tutela della salute e della dignità delle persone fragili. Tra le principali novità spicca l'allargamento delle specializzazioni necessarie per l'incarico di direttore sanitario e alcune variazioni alle figure professionali del comparto sociosanitario impiegato. In carenza di infermieri è stata prevista la possibilità di utilizzare la figura degli operatori socio sanitari con formazione complementare (OSS FC) nella misura del 30% del minutaggio previsto per gli infermieri e in stretto riferimento alle competenze degli OSS FC.



Si ribadisce inoltre che l'applicazione dei contratti di lavoro nazionali sarà oggetto della revisione dei criteri di accreditamento in via di perfezionamento con il necessario e opportuno confronto con le parti sindacali. Si condivide la necessità di ridefinire la filiera dell'offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale, con un'analisi dei costi e una necessaria revisione tariffaria. Il lavoro dei tavoli tecnici continua con l'obiettivo di verificare il nuovo fabbisogno dei posti letto ridefinendo l'offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale.



Quanto infine al fabbisogno di OSS, va ricordato che recentemente la Giunta Regionale ha approvato il bando per il finanziamento, tramite le risorse FSE+ 21-27 che ammontano ad oltre 2,8 milioni di euro, di venti corsi gratuiti che consentiranno di qualificare 600 nuovi operatori socio sanitari con possibilità di replica a seconda dei fabbisogni".