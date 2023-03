Barriere fonoassorbenti, la replica di Giampedrone: "Richiesta fuori tema, i Pris servono per aiutare i cittadini in altre situazioni"

In merito alla mozione, presentata durante la seduta del Consiglio regionale di oggi dal consigliere Rossetti (PD), sulla possibilità di attivazione del Pris (Programma regionale di intervento strategico) per i cittadini coinvolti nella vicenda delle barriere fonoassorbenti sulle autostrade, l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone precisa quanto segue: “La richiesta della minoranza, così come è stata formulata, era irricevibile e dimostra anche una scarsa conoscenza di come funziona il Programma regionale di intervento strategico. Stando alle norme attuali, il Pris non è per nulla il mezzo adatto a venire incontro a chi, giustamente, segnala questo tipo di disagi. I Programmi Regionali di intervento strategico, infatti, sono tavoli di confronti e di concertazioni che hanno l'obiettivo di tutelare i cittadini che vivono, e le attività produttive che insistono, in immobili in posizione incompatibile con opere infrastrutturali strategiche di nuova di costruzione o per interventi di manutenzione straordinaria, non applicabili nel caso delle barriere fonoassorbenti”.

Per aiutare i cittadini che subiscono disagi legati a polveri e rumori, continua l’assessore, “è necessario un intervento normativo di livello statale, anche perché le norme e i programmi che regolano il rimontaggio delle barriere fonoassorbenti smantellate a seguito dell’inchiesta giudiziaria post crollo ponte Morandi riguardano esclusivamente il rapporto fra l’ente condecente, lo Stato, e i concessionari. Estendere a questa fattispecie l’utilizzo del Pris, che fra l’altro non ha potere coercitivo sugli enti coinvolti, ne snaturerebbe del tutto i contenuti, per di più con un serio rischio di impugnativa dello Stato nei confronti di un nuovo impianto normativo che metterebbe a rischio la validità stessa di tutto il Pris, uno strumento che invece va preservato e tutelato per la grande efficacia che ha saputo dimostrare nel tempo. Pensiamo ad esempio alla sua utilità in progetti e cantieri come Terzo Valico, Gronda, viadotto Gavette, per non parlare delle questioni legate all’ emergenza ponte Morandi, tutte situazioni affrontate con grande impegno dalla Giunta regionale e dalle strutture tecniche dell’assessorato alle Infrastrutture. La mozione presentata dalla minoranza – conclude l’assessore Giampedrone - è totalmente fuori tema: chiedere l’applicazione del Pris in questo contesto significa prendere in giro i cittadini e non conoscere minimamente le norme che lo regolano”.