Trapianti fegato, Natale (PD): “Ok dal consiglio all’avvio di una campagna di sensibilizzazione per promuovere la donazione

“La giunta accoglie il mio ordine del giorno che chiede di sensibilizzare la popolazione alla donazione degli organi e soprattutto per il trapianto di fegato. Fino a pochi anni fa i trapianti erano possibili solo su pazienti di età inferiore a 65 anni oggi è possibile fino a 74 anni, e allo stesso tempo si è innalzata l’età dei donatori (una persona ultracentenaria ha donato i propri organi facendo segnare il primato di donatrice più anziana al mondo). L’esigenza di fare una campana specifica sulla donazione degli organi e su quella del fegato nello specifico, è necessaria perché lo spettro di persone che possono donare è molto più ampio di quello che si possa credere, e anche persone che pensano di non poter donare invece possono, perché non è più l’età me le condizioni generali del donatore a fare la differenza”, dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale, dopo la discussione in aula del suo ordine del giorno.