Visite alla casa natale del Presidente Pertini: un bando per le quinte superiori per valorizzarne la memoria

"È fondamentale tramandare alle nuove generazioni la memoria storica del nostro Paese e i principi di democrazia e libertà per cui molti hanno lottato. Per i ragazzi e le ragazze è importante conoscere i luoghi, attraverso viaggi e visite di istruzione, nei quali la storia si è compiuta, per poter contestualizzare e ricordare avvenimenti, fatti e personalità. La resistenza antifascista ha rappresentato una lotta contro l'odio e l'intolleranza. Tramandare il ricordo di questi eventi alle nuove generazioni può aiutare a contrastare l'odio e l'intolleranza che ancora persistono nella società".

Queste le motivazioni che hanno spinto quest'oggi (28 marzo, ndr) il consigliere savonese del Partito Democratico, Roberto Arboscello, a presentare un ordine del giorno, approvato all’unanimità, "per impegnare la Giunta ad adottare misure di promozione per rafforzare nelle nuove generazioni la memoria storica del nostro Paese e della nostra Regione, che è fieramente antifascista e partigiana".

"In particolare - spiega Arboscello - ho chiesto alla Giunta di impegnarsi per organizzare un bando aperto alle classi quinte delle Scuole Superiori finalizzato a valorizzare la memoria di Sandro Pertini e sui valori che hanno determinato il suo impegno sociale, politico e civile".

"Inoltre, ho chiesto un sostegno per l’Associazione che si occupa della casa-museo dedicata all’ex Presidente della Repubblica, sita nel savonese in località Stella San Giovanni", chiosa il consigliere regionale del Pd.