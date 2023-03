“Il Papa al Gemelli per controlli programmati”, preoccupazione per il Pontefice

"Il Papa si trova da questo pomeriggio al Gemelli per alcuni controlli precedentemente programmati". Con queste parole la sala stampa della Santa Sede comunica che il Pontefice è stato accompagnato al policlinico Gemelli di Roma, dove potrebbe trascorrere qualche giorno per effettuare dei controlli medici.

Papa Francesco aveva dei programmi per i prossimi giorni, che sono però stati annullati fino alla giornata di dopodomani; inoltre, lo staff del Pontefice è stato mobilitato per trascorrere la notte in ospedale.

La stanza in cui è ricoverato è al 10° piano, nell'appartamento 'dei Papi' che in passato aveva ospitato lo stesso Bergoglio e Giovanni Paolo II in diverse occasioni.