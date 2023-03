Tra mito e musica ecco "L'univers à travers le regarde de dieux", il nuovo singolo della finalese Miriam Joyce

È diventato disponibile allo scoccare del 29 marzo, giorno del suo ventesimo compleanno, su tutti i digital store, sotto l’etichetta “Diana Record”, il nuovo singolo della giovane compositrice e pianista finalese Miriam Joyce.

Un brano figlio di un lavoro complesso, orchestrato e prodotto dal suo Maestro Alberto Luppi Musso, di origini mantovane e oramai finalese più che d’adozione, nato da una mente pregna d'immaginazione che sfociano in un amore sconfinato non solo per la musica: la scrittura e il teatro sono grandi passioni del talento della giovane artista finalese, tradotte in questo brano dalla composizione ardita che ricorda le colonne sonore nello stile del celeberrimo Tim Burton.

“Questo singolo nasce come suite e racconta l’amore impossibile tra un dio e una terrestre - racconta Miriam -. Un amore travagliato, il brano è molto dettagliato tanto da chiudere nella suite di un concept album. Orchestrato con delicatezza e forza dal mio maestro per esaltare ogni personaggio del mio racconto in autunno uscirà la seconda parte”.

La collaborazione proficua tra il maestro e la sua “Luppina” parte dall'atteso album del compositore dal titolo “Crossing in the season”, dove Miriam ha cesellato, con sapienza, in scrittura le quattro stagioni pronte a diventare in futuro un libro, oltre ad aver firmato alcuni testi del Magnificat che sarà presentato il 15 aprile a Finalborgo.

Insomma, decisamente un’altra scommessa vinta dal Maestro Luppi Musso e dalla sua tenacia nel credere nei giovani talenti. Tra cui, per l'appunto, quello di Miriam Joyce che col suo primo singolo “Harmony of the Moon” ha superato gli 11mila ascolti in pochi mesi su Spotify.

QUI per ascoltare il brano