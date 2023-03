I sistemi di sollevamento per barche e yacht: a cosa servono

I sistemi di sollevamento per barche e yacht sono prodotti nautici estremamente interessanti che possono svolgere molte interessanti funzioni.

Una delle aziende leader del settore, Opacmare, propone per esempio sistemi di sollevamento per barche e yacht e per tender; si tratta di soluzioni davvero all’avanguardia che permettono di effettuare diverse operazioni in modo rapido ed efficiente.

Esistono diverse tipologie di sistemi di sollevamento; un esempio molto interessante è rappresentato dal sistema Slider Lift che permette di effettuare varie operazioni come, per esempio, l’alaggio di un tender o di una moto d’acqua senza la necessità di compiere alcuno sforzo; da non trascurare assolutamente il fatto che questo sistema di sollevamento permette di aumentare la superficie vivibile a bordo di due volte rispetto alla plancetta iniziale. Con l’aggiunta di poter ampliare lo spazio interno a poppa.

Anche il sistema Tender Lift, disponibile in vari modelli, è studiato in modo tale da consentire anche solo a una persona di alare o sollevare gommoni, tender o moto d’acqua in modo automatico in un tempo davvero breve. Il peso sollevabile va dai 300 kg alle 2 tonnellate. Ovviamente, il sistema è progettato in modo da garantire sempre l’effettuazione delle operazioni in totale sicurezza.

I sistemi di sollevamento S.A.F.E.

Di particolare interesse sono i sistemi di sollevamento S.A.F.E., un progetto di Opacmare davvero all’avanguardia che può essere regolato su ben tre livelli: posizione bassa, posizione di navigazione e posizione alta (sopraelevata).

Esistono vari modelli; nel 2021, per esempio, fu presentato al 61° Salone Nautico di Genova, il modello 5270 della serie S.A.F.E. di Opacmare.

Si tratta sostanzialmente di una piattaforma mobile elettroidraulica in grado di alzarsi e di abbassarsi e che può quindi, a seconda dei casi, diventare una spiaggetta, una scaletta per scendere in acqua o per accedere al pontile e anche una protezione dal motore fuoribordo.

È per esempio una soluzione ideale per persone anziane, soggetti timorosi, bambini ecc. perché permette loro di accedere all’acqua in estrema sicurezza; per esempio, queste persone possono sedersi sui gradini e ambientarsi in tutta tranquillità avendo il mare ad altezza della vita.

Il sistema S.A.F.E. quando è in posizione alta permette di scendere dall’imbarcazione allo stesso livello del molo oppure del pontile. Può inoltre risultare particolarmente utile per le operazioni di refitting senza considerare poi che permette un ampliamento davvero importante della superficie disponibile ospitando per esempio delle sdraio; nel caso di un’imbarcazione dalle dimensioni contenute l’ampliamento può arrivare addirittura al 30% circa.

Un altro sistema di poppa traslante è l’evo-tenderlift 5280 per imbarcazioni con motore entrobordo.

Il sistema EVO STEP 5290

Una proposta particolarmente interessante di Opacmare è il sistema EVO STEP 5290 che peraltro nel 2022 si è aggiudicato il prestigioso premio Qualitec Design Award 2022; si tratta di un sistema meccanico che può essere facilmente applicato a tutti i tipi di imbarcazione, sia come refit che come primo impianto. Il sistema può essere utilizzato sia come scaletta da bagno (facilitando al massimo i movimenti anche di chi ha problemi motori e ha difficoltà con le tradizionali scalette bagno), sia come passerella o anche come scala per l’accesso a bordo o alla banchina. Il sistema si avvale di una tecnologia di movimentazione idraulica già sperimentata con successo dall’azienda. Questo sistema può essere anche elettrico e viene chiamato anche sistema a movimentazione gradini.

Il sistema di sollevamento GRU o GRU RESCUE

Opacmare progetta e realizza gru per il sollevamento di tender o scialuppe di salvataggio, in entrambi i casi ha la possibilità di certificare il prodotto secondo gli enti di settore come RINA o Bureau Veritas. Inoltre Opacmare ha la capacità di personalizzare il prodotto secondo qualsiasi necessità abbia il cantiere o il cliente privato.