Precipita da un capannone mentre lavora: muore un giovane operaio dell'albenganese

Nuova tragedia sul posto di lavoro nella giornata di ieri, 29 marzo, che purtroppo ha visto un giovane del savonese di 27 anni perdere la vita mentre si trovava a Dandolo di Maniago, in provincia di Pordenone, in trasferta con l'azienda milanese di impianti d'energia elettrica per la quale lavorava.

Fatale per il giovane Soufiane Touhami, di origini marocchine e residente a Ortovero ma da qualche tempo trasferitosi proprio per la sua occupazione a Milano, una caduta dal tetto del capannone di un'azienda specializzata nella produzione di energia elettrica tramite il trattamento di rifiuti dove l'operaio si trovava per l'installazione di alcuni pannelli fotovoltaici.

Proprio uno di questi avrebbe ceduto sotto i piedi di Soufiane causandone la caduta da circa 16 metri di altezza. Vani sono stati purtroppo i soccorsi del personale sanitario: nonostante i tentativi di rianimazione sul posto e durante il trasporto, il giovane non ce l'ha fatta ed è spirato dopo pochi minuti all'ospedale del capoluogo di provincia veneto.

Sul posto si sono immediatamente recati anche i carabinieri della Compagnia di Spilimbergo che hanno effettuato i rilievi del caso. Il pannello spezzatosi è stato posto sotto sequestro da parte del sostituto procuratore dando il via all'indagine sull'accaduto per verificare quali siano state effettivamente le cause della tragedia.