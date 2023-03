Prodotti vintage, dj set e aperitivo al Mercatino solidale in favore dei terremotati di Siria e Turchia di Finale

Sabato 1 aprile, dalle ore 16 alle 19, presso la sede del Centro di Ascolto Caritas “La Nassa”, in salita del Grillo 2 a Finale Ligure, si terrà il "Mercatino Vintage Solidale" progettato dal Centro di Ascolto stesso in collaborazione con il progetto calicese Sfuso Diffuso e l’associazione Noi X Voi.

La Caritas promuove così la colletta nazionale da essa stessa indetta e destinata al sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto in Siria e Turchia con il "Guardaroba Solidale" che aprirà le sue porte per un mercatino vintage di beneficenza con una ricca scelta di abiti e oggetti selezionati tra le eccedenze dai giovani di Sfuso Diffuso. Sarà possibile portare a casa i propri pezzi preferiti con il contributo di una piccola offerta, interamente devoluto per l'emergenza umanitaria turco-siriana.