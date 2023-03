Quando parliamo di controllo flotte aziendali parliamo di un qualcosa essenziale per molte aziende che hanno un parco veicoli che serve loro per le loro attività commerciali e infatti quando parliamo di flotta aziendale parliamo di un gruppo di veicoli e non di uno solo che possono servire per tante scopi dipendendo da quello che fa 'azienda, e per esempio possono essere utili per quelle imprese che si occupano di consegna a domicilio o che si occupano di vendite a porta a porta o per trasportare e quindi caricare e scaricare merci





E quindi quando facciamo riferimento a questo tipo di controllo parliamo della necessità di fare un monitoraggio anche di questi veicoli per accertarsi che tutto è a posto e ad esempio per quanto riguarda l'analisi di quanto carburante si sta consumando che sempre è un'analisi molto importante soprattutto in questi periodi storici di caro energia





Così come molto importante risulta essere il monitoraggio delle posizioni, la gestione di eventuale riparazione se c'è qualcuno di questi veicoli che ne ha bisogno,e anche una manutenzione preventiva che sempre è fondamentale per evitare problemi successivi





Fermo restando che questo tipo di controllo può essere utile per migliorare efficienza, ridurre i costi e aumentare la produttività lo stesso può essere gestito o dall'azienda stessa oppure affidare questo compito ad un'azienda esterna che fornisce software e hardware per tutto quello che dicevamo sopra





Teniamo presente che il controllo delle flotte aziendali sempre è fondamentale o comunque sempre utile ma lo è ancora di più per alcuni tipi di aziende per esempio quelle di trasporto o di supporto tecnico o di consegna a domicilio che devono stare molto attenti con il funzionamento dei loro mezzi altrimenti gli si blocca l'attività





E ad esempio questo tipo di controllo migliora l'efficienza e aumenta la produttività così come monitorare le posizioni dei veicoli può aiutare le aziende a ottimizzare le rotte di consegna e prima dicevamo che la manutenzione preventiva aiuta eventualmente per prevenire guasti con tutte le conseguenze del caso per quanto riguarda poi anche i servizi di riparazione e manutenzione





Non dobbiamo essere superficiali con il controllo flotte aziendali





Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte l'importante è non essere superficiali con questo tipo di controllo anche perché lo stesso per esempio che riguarda Monitorare le posizioni dei veicoli può aiutare l'azienda a identificare eventuali violazioni del codice della Strada o anche identificare i conducenti che mettono a rischio la sicurezza stradale adottando misure preventive o addirittura c'è chi si potrebbe affidare ad un investigatore privato per scoprire queste cose di cui stiamo parlando









In poche parole il controllo flotte aziendale deve entrare a far parte di tutto un processo di gestione e di ottimizzazione che porta avanti un'azienda che in genere magari ha anche delle persone all'interno che se ne occupano nello specifico in base alle loro competenze e quindi c'è chi si occuperà per esempio della manutenzione preventiva e c'è chi si occuperà del monitoraggio per dirne due