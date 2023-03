"Inceneritore in Liguria, progetto irrazionale e in netto contrasto con la moderna economia circolare"

"Si è appena conclusa la prima “Giornata Internazionale Rifiuti Zero” (International Day of Zero Waste) proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per promuovere i modelli di consumo sostenibile e finalmente giungere a quell'economia circolare capace di bloccare la crisi climatica planetaria".

"La società umana produce ogni anni circa 2,24 miliardi di tonnellate di rifiuti solidi urbani, di questi solo il 55% viene gestito in impianti controllati. Sono inoltre 931 i milioni di tonn. di cibo sprecati e 14 milioni di tonn. i rifiuti plastici scaricati nell'ecosistema marino. In questa situazione si inseriscono, a livello nazionale, le forti preoccupazioni circa l' effettivo utilizzo dei finanziamenti europei relativi al “PNRR”(Piano Nazionale Ripresa e Resilienza)". "Il Presidente della Regione Giovanni Toti in questo contesto dichiara che la Liguria, di fronte alla difficoltà di altre Regioni nel realizzare i progetti preventivati 'chiede almeno 250 milioni di Euro tra depurazione delle acque, difesa del suolo, lavori utili a rendere più sicuro il territorio e cantierabili domani con progetti esecutivi pronti; se a questi si aggiungono la chiusura del ciclo dei rifiuti con il finanziamento dell'impianto 'waste to chemicals' per altri 250 milioni, la Liguria è pronta a prendersi carico di almeno 500 milioni di interventi'".

"Molto utile, a questo punto, è conoscere l'elenco preciso dei “progetti esecutivi pronti”. In piena emergeza siccità, ci sono il riciclo dei milioni in m³ di acque reflue scaricate oggi in mare dalla Liguria e la riparazione della “rete idrica colabrodo”?(secondo l'ISTAT il 36,2 dell'acqua immessa in rete). Dove verranno collocati gli impianti per recupero e riciclo dei rifiuti urbani con l'aggiornamento dei sistemi di “raccolta differenziata”? (gli ultimi dati ufficiali relativi al 2021 indicano la Liguria al 55,70% , il Veneto al 76,1 %, la Sardegna al 74,3% e la Lombardia al 73,3%".

"Interessante sarebbe anche sapere quale significato il Presidente Toti voglia dare al sistema“waste to chemicals” (letteralmente “recupero di sostanze chimiche dai rifiuti”). Per evitare equivoci è bene precisare che questa tecnologia ha la finalità di essere complementare agli impianti di riciclo meccanico (carta, vetro, ecc.) e consente, ad esempio, di ottenere da rifiuti plastici altre molecole impiegabili per nuovi prodotti della stessa natura". "Oppure l'idrogeno “verde” come carburante ecosostenibile, perchè ovviamente altri carburanti che producano CO2 nei motori endotermici non sarebbero accettabili nella logica di una produzione responsabile dell' aumento di CO² nell'atmosfera. Inoltre non possiamo dimenticare come il Presidente Toti abbia lanciato la proposta di un “inceneritore” o “termovalorizzatore” in Liguria, creando allarme nel savonese perchè “voci” indicherebbero la Val Bormida quale sito destinato ad ospitare l'impianto".

"Gli inceneritori sono comunque in netto contrasto con i sistemi “waste to chemicals” e decisamente fuori dalla logica di questa giornata che hanno voluto istituire con l'obiettivo dichiarato di “una gestione dei rifiuti rispettosa dell'ambiente, capace di contribuire allo sviluppo sostenibile”. Ancora una volta è necessario precisare che gli “inceneritori” sono intimamente legati all'“economia lineare” basata sul sistema: sfruttamento delle risorse naturali - produzione dei beni di consumo - smaltimento dei rifiuti (per rendere economicamente sostenibile un impianto di incenerimento sarebbero necessari almeno 100.000 tonn/anno e questo vuol dire rendere quasi inutile la raccolta differenziata)".

"L'“incenerimento” è irrazionale e in netto contrasto con la moderna “economia circolare” che invece punta sull'utilizzo corretto dei beni naturali. Il recupero- riciclo evita il saccheggio del territorio e trasforma i cosiddetti “rifiuti” in risorse nel contesto di uno sviluppo sostenibile globale. Solo chi non riesce a competere con decenni di 'cultura economica lineare” invoca l'incenerimento come soluzione auspicabile. E' necessario un nuovo piano di prevenzione capace di ridurre la produzione degli scarti, rendendo insensata la richiesta di nuovi “inceneritori'".

"Il “Next Generation Fund” indica la prevenzione come uno degli obiettivi cui devono tendere tutti i produttori di beni di consumo, nell'ambito del “Programma Nazionale dei Rifiuti”, sostenendo l'uso di prodotti durevoli e annullando l'obsolescenza programmata. “Discariche”e “inceneritori” non saranno mai la soluzione dei problemi ambientale. La Commissione Europea ha più volte ribadito che “i finanziamenti della UE sono destinati prioritariamente alla prevenzione, al riutilizzo, alla raccolta differenziata e al riciclaggio dei rifiuti”. Gli impianti che bruciano rifiuti per produrrer energia sono esclusi dalla tassonomia della finanza dell'Unione Europea (Regolamento 2020/852)” e la costruzione di nuovi “inceneritori” non potrà usufruire di finanziamenti comunitari".