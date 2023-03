"Ricicliamo i RAEE: una scelta per l’ambiente", la nuova campagna di comunicazione di ATA e comune di Savona

Lo slogan è “Ricicliamo i RAEE: una scelta per l’ambiente”: si tratta della nuova campagna di comunicazione ambientale di ATA Savona in collaborazione con il comune di Savona, finanziata dal Centro di Coordinamento RAEE.

Grazie ad un progetto presentato a luglio scorso, ATA Savona si è aggiudicata un finanziamento per realizzare una campagna di comunicazione sull’importanza di riciclare i RAEE, Rifiuti da apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, che coinvolgerà cittadini e studenti fino al prossimo autunno.

Il progetto ha come obiettivo la sensibilizzazione di cittadini e studenti al corretto conferimento dei RAEE presso il Centro di Raccolta. Si tratta dei rifiuti da apparecchiature alimentate a corrente o batterie, come frigoriferi, lavastoviglie, forni, pc, smartphone, elettrodomestici e lampadine: sono rifiuti che possono essere smontati e avviati al recupero, riciclandone i componenti come metalli, plastiche o le “terre rare”, materiali utili e preziosi. Per essere recuperati correttamente, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere portati al Centro di Raccolta di via Caravaggio 9r, per essere successivamente destinati agli appositi impianti che ne effettuano il recupero.

Il progetto inizierà con una campagna di affissioni di manifesti in città, con una riconoscibile immagine e lo slogan “Ricicliamo i RAEE”. A seguire, i cittadini verranno coinvolti durante banchetti informativi in città: un’occasione importante per dialogare sul tema della corretta raccolta differenziata, durante la quale verrà distribuito del materiale informativo dedicato ai RAEE. I punti informativi si svolgeranno nei prossimi mesi.

Una parte della campagna di comunicazione sarà digitale, con la produzione di infografiche e video che verranno divulgate sui siti di ATA e del Comune e che approfondiranno il riciclo di questa preziosa tipologia di rifiuti.

Un’attenzione particolare verrà dedicata alle Scuole superiori: nei plessi di Licei e Istituti superiori verranno posizionati dei contenitori dedicati alla raccolta dei piccoli RAEE. Questa iniziativa sarà supportata da un incontro con i dirigenti e insegnati, la produzione di materiale didattico digitale e incontri formativi nelle scuole, durante i quali un educatore ambientale sensibilizzerà gli studenti a portare i piccoli RAEE (ad esempio smartphone, auricolari, tablet) a scuola, nei contenitori che ATA provvederà a svuotare periodicamente.

"Il progetto – dichiarano da ATA Savona - è stato fortemente voluto dall'Amministrazione Comunale di Savona e la Società ATA si è quindi adoperata per realizzare un programma che fosse calato sulla realtà scolastica cittadina e rispondesse alle esigenze di sensibilizzazione ai temi ambientali. ATA nel suo Statuto prevede iniziative di educazione, informazione e sensibilizzazione e promozione in materia ambientale che sono state realizzate negli anni precedenti alla pandemia Covid e che quindi siamo orgogliosi di riattivare oggi con questa importante iniziativa che si svolgerà con il fattivo supporto della società Confini, leader nel settore della comunicazione ambientale".