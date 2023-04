Infedeltà emotiva: è peggiore dell'infedeltà fisica?

L'infedeltà emotiva può sembrare peggiore di quella fisica, ma questo non significa che sia peggiore per il vostro matrimonio.

Entrambi i tipi di relazioni possono portare alla rottura del matrimonio e causare dolore a lungo termine per entrambi i coniugi.

L'infedeltà emotiva consiste nell'avere un'amicizia o una relazione intima con una persona diversa dal coniuge. Può essere molto più difficile da individuare rispetto all'infedeltà fisica e spesso è più difficile da affrontare perché è così facile per le persone mentire su ciò che fanno nel tempo libero.

L'abuso emotivo è molto diverso dall'infedeltà emotiva. L'abuso emotivo è spesso accompagnato da altre forme di abuso, come quello fisico e sessuale, ma non è sempre così. Infatti, molte persone che subiscono abusi emotivi non sanno di esserlo finché non si rendono conto del danno che è stato fatto loro nel tempo dalla persona di cui si fidavano di più nella vita (il coniuge).

L'infedeltà fisica può sembrarvi peggiore di quella emotiva, ma questo non significa che sia peggiore per il vostro matrimonio

L'infedeltà fisica, invece, è più facile da individuare e dimostrare. Potete capire se il vostro partner è stato fisicamente in intimità con un'altra persona guardandolo o chiedendoglielo direttamente, e non avrà altra scelta che rispondere sinceramente; ricordate che non solo il sesso è un'infedeltà di questo tipo, ma anche i massaggi erotici e i baci lo sono.

L'infedeltà emotiva è più difficile da scoprire perché non ci sono prove fisiche (a meno che non si sospetti che il coniuge abbia mentito su dove è andato), il che rende più difficile per entrambe le parti coinvolte in una relazione emotiva: per il traditore, che probabilmente ha già sviluppato sentimenti per il nuovo partner, e per il coniuge, che potrebbe non sapere cosa sta succedendo fino a quando non è troppo tardi.

Le relazioni sentimentali sono anche più dannose di quelle fisiche, perché causano più danni nel tempo rispetto a quelle fisiche; ciò include la sfiducia tra i partner, oltre a causare problemi di autostima a una persona perché è stata messa da parte da altri che hanno scelto qualcun altro al posto suo, il che potrebbe portare alla depressione se non cambia abbastanza presto!

Il dolore di una relazione emotiva per il coniuge tradito spesso dura più a lungo del dolore di un tradimento fisico

Il dolore di un'infedeltà emotiva per il coniuge tradito spesso dura più a lungo di quello di un tradimento fisico, perché si tratta di un tradimento della fiducia e dell'intimità a più livelli. Per esempio, quando il vostro partner fa sesso con un'altra persona, non c'è dubbio che sia attratto o meno da quella persona; potete vederlo nei suoi occhi e sentirlo nella sua voce. Le relazioni sentimentali sono più difficili da individuare perché non comportano un vero e proprio contatto fisico tra due persone, e anche se si sospetta che ci sia qualcosa tra loro, potrebbe non esserci nulla di tangibile da poter indicare come prova (e-mail? messaggi?).

Le relazioni emotive sono anche più facili di quelle fisiche: il vostro partner non deve sgattaiolare fuori dal letto alle 2 di notte come ha fatto la scorsa settimana, ma semplicemente alzarsi da casa dopo aver guardato la TV con voi e andare in un'altra stanza dove il suo telefono ronza ininterrottamente fino a quando finalmente lo prende dopo 15 minuti... o più... o mai! o mai!

Entrambi i tipi di relazione possono causare la rottura del matrimonio

Molte persone credono che una relazione sentimentale sia meno dannosa di una fisica, ma non è sempre così. Entrambi i tipi di relazione possono causare la rottura del matrimonio. Alcune persone hanno difficoltà a perdonare il proprio partner per aver fatto sesso con un'altra persona, anche se sono in grado di perdonarlo per aver avuto un legame emotivo con un'altra persona.

L'infedeltà emotiva può causare più danni di quella fisica perché coinvolge sentimenti ed emozioni, più difficili da comprendere rispetto all'attrazione fisica o al desiderio sessuale.

Se siete stati traditi, prendetevi del tempo per guarire

Se siete stati traditi, prendetevi del tempo per guarire e poi decidete se il perdono è giusto per la vostra situazione prima di decidere di chiudere con il vostro partner. Non prendete la decisione da soli. Assicuratevi di avere il sostegno della vostra famiglia e dei vostri amici.

Non prendete decisioni troppo affrettate sulla durata della relazione, soprattutto se sono coinvolti dei bambini o altri fattori che potrebbero complicare ulteriormente le cose (come ad esempio questioni finanziarie).

In conclusione

L'infedeltà emotiva è un problema serio che può compromettere la vostra relazione. Se avete a che fare con questo tipo di tradimento nel vostro matrimonio, è importante ricordare che ci sono molti modi diversi per guarire dopo l'infedeltà e tornare alla normalità.

Non dovete prendere la stessa decisione di altri che hanno vissuto situazioni simili: non c'è un modo giusto o sbagliato quando si tratta di perdonare!