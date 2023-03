Febbre da Grifone: Ferraris da tutto esaurito per lanciare il rush finale. Gilardino: "Inizia un altro campionato"

Una manciata di biglietti rimasta tra settore cinque e tribuna, qualcosa di più nei distinti mentre la gradinata sud è andata esaurita in mattinata. Con una prevendita che resterà aperta fino a pochi minuti prima del fischio d'inizio delle ore 20.30 del signor Aureliano di Roma, salvo il tutto esaurito in queste ore di vigilia.

Una "febbre da Grifone" che porterà il Ferraris oltre quota 30mila spettatori (record di presenze stagionali nell'impianto genovese) per il big match di giornata di serie B tra Genoa e Reggina, prima di quel "mini campionato di otto partite" dove il Vecchio Balordo dovrà difendere con le unghie e con i denti, ma anche con consapevolezza e lucidità, almeno il secondo posto attuale che varrebbe la promozione diretta.

Un entusiasmo "percepito da parte mia e dei ragazzi", ha assicurato mister Alberto Gilardino alla vigilia, ai quali toccano sempre i panni della guida saggia e imperturbabile di fronte alla tempesta di passione e tifo che lo stadio scatenerà: "Un sentimento che non deve andare a discapito della lucidità e della consapevolezza messe in campo fino ad oggi. I ragazzi sono stati bravi con l'atteggiamento a risvegliare aspirazione e voglia nel tifoso genoano, che comunque ci sono sempre stati. Dovremo essere bravi a farci trasportare ma sempre senza frenesia",

Quest'ultima una caratteristica maturata nel gruppo, ha sottolineato il mister. Una dote che ha permesso al Genoa di superare indenne, e anzi rafforzato nella graduatoria, il periodo appena trascorso di grandi numeri, in termini di presenze, per un'infermeria che ora si è svuotata. Saranno della partita Coda (per lui subito probabile una maglia da titolare) e Aramu, così come Puscas che aveva saltato la trasferta di Brescia e Dragusin tornato acciaccato dalla Nazionale. Mancheranno invece Pajac e Haps, "una perdita importante per il ragazzo e per la squadra, ma ci sono ragazzi che possono ricoprire quel ruolo e l'hanno fatto in maniera eccezionale quando Ridgeciano non c'era".

Non dovrebbe quindi cambiare il modulo che nelle ultime uscite ha prodotto diversi gol segnati e praticamente nessuno subito in casa, dove l'ultima squadra in grado di perforare Martinez fu, il 4 dicembre sotto la guida Blessin, il Cittadella. "Dovremo cercare con lucidità ed equilibrio i nostri giocatori con più talento per creare superiorità numerica in ampiezza - ha detto alla vigilia il tecnico rossoblù - Sicuramente servirà tanta pazienza ma non credo loro verranno per difendersi e basta".

Nonostante l'andamento calante dell'ultimo periodo meglio non fidarsi dei calabresi, per i quali il tecnico Pippo Inzaghi ha annunciato qualche cambio di formazione e schieramento, con la possibilità di passare a uno speculare 3-5-2: "Non bisogna guardare la loro posizione in classifica perché vincendo il recupero sarebbe in corsa per i play off e non solo - ha avvertito Gilardino - Sono 'feriti' ma hanno un allenatore che conosce la categoria, con qualità sia tecniche che fisiche, e improntata a lottare per la promozione".

PROBABILI FORMAZIONI

Genoa (3-5-2): Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Sturaro, Badelj, Strootman, Criscito; Gudmundsson, Coda. Allenatore: A. Gilardino

Reggina (3-5-2): Colombi; Camporese, Cionek, Gagliolo; Bouah, Fabbian, Majer, Hernani, Di Chiara; Menez, Gori. Allenatore: F. Inzaghi