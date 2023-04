Genoa. Coda colpisce, Martinez conserva e la Reggina va al tappeto 1-0

La cornice era stata preparata a dovere, mancava intelaiarvi solamente il giusto quadro per rendere la notte del "Ferraris" perfetta per il Genoa.

Ci pensano prima bomber Massimo Coda e poi il portiere Martinez a regalare a mister Gilardino e a uno stadio vestito davvero per le grandi occasioni la vittoria nel big match d'anticipo della 31esima giornata di una Serie B dove il Grifone si conferma protagonista assoluto mettendo al tappeto la Reggina 1-0.

Non solo il pubblico, che nella coreografia invitava i suoi beniamini a vincere, anche i ritmi sono d'altra categoria seppur spesso qualche giocata di qualità da ambo le parti venga "sacrificata" alla grande aggressività messa in campo in particolare dalla compagine di Pippo Inzaghi che ha subito la prima vera palla buona dell'incontro anche se Strelec non arriva con la punta del piede sulla sponda di Hernani (2'), replicando con la testa qualche minuto dopo (15').

Altra vittima del gioco rude è Bani, costretto a lasciare il campo a seguito di uno scontro aereo (12') con la punta reggina. Al suo posto Ilsanker, Gilardino non cambia e la pacata insistenza dei suoi poco alla volta comincia a dare i frutti sperati. Pericolose le solite percussioni palla al piede di Gudmundsson ma è sull'asse Sturaro-Coda che i rossoblù trovano il vantaggio (36'). La rete con palla diagonale in buca d'angolo opposto scalda l'attaccante campano che nel finale di frazione prima colpisce male a due passi (45') poi trova il giusto suggerimento per Badelj con palla però girata facile per la parata di Colombi (49').

La superiorità dei rossoblù non è solo nel risultato ma pure nel gioco. Il secondo tempo per buona parte porta il pallino del gioco in mano ai ragazzi di Gilardino che però si imbattono nel muro eretto nell'area calabrese, e così la più ghiotta occasione trasformata in tiro è di Menez che si gira al limite dell'area trovando un ottimo Martinez a distendersi in angolo (51').

Tanti i presupposti costruiti poi nella ripresa dalla squadra di Gilardino che trova bene in profondità Gudmundsson ed Ekuban, subentrato a Coda e in continuità con l'ottima prova fornita in quel di Brescia. I guantoni di Colombi, nella seconda frazione, restano però pressoché bianchi fino al cuore del recupero quando, con l'ausilio della traversa evitano il raddoppio alla punizione di Badelj (95').

E sono quelli del collega spagnolo a sigillare all'ultimo respiro tre meritatissimi punti (il cui unico neo è l'espulsione dalla panchina di Sturaro dopo l'ennesimo momento concitato con gli avversari) alzando in corner sul colpo a botta sicura di Canotto, preservando un'imbattibilità casalinga ormai cifra distintiva del Vecchio Balordo.

IL TABELLINO

GENOA-REGGINA 1-0

Reti: 36' Coda

Formazioni

GENOA (3-5-2): Martinez; Bani (12' Ilsanker), Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Sturaro (57' Frendrup), Badelj, Strootman, Criscito; Gudmundsson (94' Salcedo), Coda (57' Ekuban).

A disposizione: Semper; Aramu, Jagiello, Matturro, Lipani, Hefti, Puscas, Dragus.

Allenatore: A. Gilardino

REGGINA (3-5-2): Colombi; Cionek, Camporese, Gagliolo; Bouah (66' Rivas), Majer (66' Fabbian), Crisetig, Hernani (77' Gori), Di Chiara (83' Cicerelli); Menez, Strelec (77' Canotto).

A disposizione: Contini, Aglietti; Loiacono, Cicerelli, Terranova, Lombardi, Bondo, Liotti.

Allenatore: F. Inzaghi

Arbitro: Aureliano di Bologna

Note: al 91' espulso Sturaro