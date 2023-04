INARCH sezione Liguria, assemblea generale dei soci per il rinnovo del Consiglio direttivo

In data odierna si è regolarmente riunita, presso la sede di Unione Industriale di Savona, l’assemblea generale dei soci dell’associazione INARCH sezione Liguria; dopo un momento di dibattito e confronto e dopo il saluto di Angelo Berlangeri, presidente dell’Unione industriali di Savona, si è passati alla presentazione delle attività per l’anno in corso e al rinnovo del Consiglio direttivo.

La seduta è stata presieduta dell’Arch. Fabio Poggio, presidente in carica, che ha illustrato la ripresa delle attività per il 2023, ponendo l’importanza sulla sinergia tra i vari attori della filiera del mondo dell’edilizia: imprese e progettisti. Inarch Sezione Liguria, ricorda Fabio Poggio, è stata fondata nel 2013 e rappresenta la costola regionale di IN/ARCH Istituto Nazionale di Architettura, con sede a Roma, che è un Istituto culturale, riconosciuto giuridicamente con Decreto del Presidente della Repubblica, fondato da Bruno Zevi.

L'INARCH promuove e coordina da più di 60 anni gli studi sull'architettura al fine di valorizzarne i principi e favorirne l’applicazione “mediante l’incontro delle forze economiche e culturali del Paese che partecipano al processo edilizio” per sollecitare “l’interesse della collettività, cui è destinata la produzione architettonica”.

Ha organizzato a livello nazionale innumerevoli momenti di elevato livello scientifico accreditandosi come autorevole istituzione culturale di riferimento per l’intera area disciplinare. Per l’attività di ricerca nel campo della sostenibilità applicata al progetto di architettura e delle tecnologie innovative, nel 2004 INARCH ha ottenuto il riconoscimento di Istituto Scientifico Speciale dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

L’Istituto vanta un’esperienza sessantennale nell'organizzazione di Concorsi nazionali e internazionali di architettura, ha collaborato con le Pubbliche Amministrazioni per la promozione all’estero di imprese e progettisti del made in Italy. Dal 1961, promuove i remi Nazionali di Architettura e sono stati presentati recentemente i premi nazionali e regionali 2023.

La sezione Ligure dell’Istituto quest’anno attiverà diversi eventi culturali formativi e di confronto con il territorio e con le imprese, infatti, anche Ance Liguria partecipa e promuove l’attività del sodalizio ligure. Dopo il saluto di Francesco Orofino, in rappresentanza di Inarch Nazionale, ha illustrato il festival Seed e i premi inarch2023 e dopo il saluto del Comune di Savona, rappresentato dall’Assessore Ilaria Becco, sono state illustrate le attività previste per l’anno in corso. L’architetto Airaldi Giacomo ha illustrato il bando dei Premi Regionali Inarch 2023 e la partecipazione di Inarch Liguria come partner del Festival di Architettura Abitare la Vacanza, risultato vincitore del bando delle Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, che vede l’associazione ligure Plug In capofila di un insieme di associazioni, ordini, Istituzioni.

Airaldi ha proseguito illustrando la sinergia con Ance per l’organizzazione di momenti informativi e formativi per professionisti e imprese sui temi del BIM (Building Information Modeling) e dell’importanza dei CAM (criteri ambientali Minimi e gli appalti green) nel processo di progettazione e realizzazione delle opere di edilizia pubblica.

Dopo la presentazione è stato eletto il nuovo consiglio direttivo della Sezione Ligure che vede passare il testimone alla presidenza all’Arch. Giacomo Airaldi, già presidente dell’ordine degli architetti della Provincia di Savona. La vice Presidenza è invece costituita da Caterina Ramella in rappresentanza di Ance Liguria e dallo stesso Fabio Poggio, è stata confermata Cristina Pizzo come Segretario, mentre la tesoreria è spettata alla giovane ingegnera Arianna Bertone; completano il consiglio direttivo l’arch. Riccardo Miselli presidente dell‘ordine degli Architetti di Genova e l’Arch. Michela Viaggio. Un direttivo rinnovato e attento alla parità di genere, che affronterà con nuova energia l’attività della sezione Ligure di Inarch.

L’architetto Airaldi, ringraziando tutti gli intervenuti all’incontro e all’assemblea, ha ricordato con piacere che segue le vicende di Inarch da quando era studente universitario ed in particolare da quando nel ricevere una menzione di merito in un concorso di architettura “Paesaggistica e Linguaggio Grado Zero dell’architettura” nel 1999, conobbe Bruno Zevi che nel suo discorso conclusivo affermava: “Chiudo in chiave personale. ho quasi ottant’anni, sto benissimo, con la Storia e Controstoria dell’architettura in Italia ho completato il mio programma di lavoro, gioco a tennis tutte le mattine. Dal 1943 mi considero un sopravvissuto, essendo sfuggito senza motivo allo sterminio della mia gente. Quindi penso alla morte serenamente, al modo di Benedetto Croce, il quale narrava che, quando gli capitava di pensare alla morte, si ricordava di un suo amico, chirurgo napoletano, che mentre operava, sentendosi mancare, prese il bisturi, lo consegnò ad un suo aiuto e disse: “Continua tu”. lo sono felice perché so che, in qualsiasi momento, sentendomi mancare, posso rivolgermi a voi, dicendo: “Continua tu, tu. Tu”.

Per l’architetto Airaldi sono ancora vivissime quelle parole di Bruno Zevi di quasi 25 anni fa, che scendendo tra il pubblico gli strinse la mano e continuò ad affermare “Continua tu…”. Ieri come oggi, il nuovo presidente e tutto il consiglio, si propone di continuare a diffondere il suo pensiero e di promuovere la qualità dell’Architettura. “Finalmente oggi quel continua tu assume un significato più vero ed autentico. A noi tutti, l’onore e l’onere - conclude Airaldi - di continuare con rinnovato entusiasmo ed energia a parlare di cultura del progetto, di opere di architettura e del saper fare e costruire italiano”.