Savona, alla scoperta della Chiesa Sant'Andrea con Ugo Folco

Gli organizzatori hanno infatti apportato una modifica al programma annunciato in precedenza: le lectio magistralis sui "Cicli pittorici" e gli "Arredi liturgici di qualità" nelle chiese savonesi, con le storiche dell'arte Rosalina Collu e Maga Tassinari, sono state posticipate a giovedì 20 aprile nell'aula magna del Liceo "Chiabrera Martini", in via Ambrogio Aonzo 2, proprio al posto di quella in Sant'Andrea. Infine martedì 9 maggio nell’Oratorio del Cristo Risorto, in largo Franco Varaldo, Gianni Varaldo e Roberto Bertola illustreranno le caratteristiche dell’oratorio stesso, a seguire in quello di Nostra Signora di Castello Sonia Pedalino tratterà di quello di piazza Sisto IV.