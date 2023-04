Bambino con due mamme iscritto all'anagrafe, Branca (SI): "Savona è città dei diritti"

Lo scrive su Facebook la presidente dell’Assemblea Nazionale di Sinistra Italiana, Maria Gabriella Branca, assessore comunale a Savona dopo la decisione dell’amministrazione di trascrivere nel registro dell’anagrafe comunale un bambino come figlio di due madri.

"Perché i diritti - prosegue l’esponente di SI - o sono eguali per tutto e per tutti oppure si chiamano privilegi".

"Grazie al sindaco Russo e ai dirigenti dell’amministrazione comunale - conclude Branca - che hanno accompagnato questo atto in modo accogliente e ineccepibile. Un atto che sosterremo in ogni modo e in ogni sede".