Giornata mondiale consapevolezza autismo, Toti: "Stanziati 4,6 milioni di euro per progetti di sostegno"

Sarà inaugurato domani, domenica 2 aprile alle 15.30 al 5Terre Outlet Village in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, “Luna Blu”, ristorante che impiegherà12 ragazzi autistici, della Cooperativa Sociale Luna Blu. Il modello inclusivo applicato all’interno di Luna Blu Ristorante si basa sul coinvolgimento diretto di 12 ragazzi con autismo che si occuperanno di tutti gli aspetti organizzativi e operativi, seguiti da tutor e professionisti esperti e dedicati. Il risultato sarà un’offerta gastronomica di ottimo livello, basata su ingredienti e materie prime prodotti nell’ambito della cooperativa.



“L’apertura di questo ristorante – spiegano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alle Politiche Socio Sanitarie e Terzo Settore Giacomo Giampedrone - rappresenta soprattutto un nuovo principio di integrazione attraverso il lavoro, che in questo caso diventa anche occasione per esprimere la propria socialità, oltre che un modo per migliorare le proprie condizioni di vita e per realizzarsi in un contesto che per loro potrebbe rivelarsi non semplice. In Liguria sono circa 2000 le persone con una certificazione di diagnosi dello spettro autistico. Un numero che non lascia indifferenti le istituzioni e che ci spinge ad incrementare sempre di più i servizi e migliorare l'organizzazione delle risorse a supporto delle famiglie”.

“Regione Liguria – aggiungono il Presidente Toti e l’Assessore Giampedrone - ha stanziato 2 milioni e 550mila, messi a disposizione per due annualità dal Ministero per la Disabilità in concerto con quello dell’Economia e del Lavoro, per realizzare iniziative di promozione della socializzazione indirizzate proprio a persone con disturbi dello spettro autistico. L’obiettivo è quello di mettere a punto, in collaborazione con enti ed associazioni del terzo settore, percorsi di co – progettazione e di successiva attuazione di iniziative per la promozione della socialità e dell’educazione all’abitare in modo indipendente. L’obiettivo è quello di non lasciare indietro nessuno ed è anche grazie ad iniziative come questa che possiamo lavorare insieme per comprendere e supportare chi affronta ogni giorno la malattia”.



In questi giorni, inoltre, Regione Liguria con il supporto tecnico di Alisa, ha presentato con una delibera di Giunta due ulteriori progettualità al Ministero della Salute, per un ammontare complessivo di 2,1 milioni, finalizzati a migliorare l’assistenza alle persone con disturbi dello spettro autistico sia in termini di efficacia in relazione alla vita sociale degli interessati sia di adeguamento organizzativo delle reti sanitarie e socio assistenziali regionali. Si tratta del progetto ‘La persona con autismo al Centro 2’ per il miglioramento delle persone con disturbi dello spettro autistico, sia in termini di efficacia in relazione alla vita sociale degli interessati sia di adeguamento organizzativo delle reti sanitarie e socio assistenziali regionali. L’altra progettualità riguarda invece ‘Azioni nell’ambito dei Disturbi dello spettro autistico’.



“La recente delibera portata in Giunta con il collega Giampedrone – dichiara l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – prevede una serie di progettualità dedicate a persone con disturbi dello spettro autistico che includono tra l’altro iniziative di ricerca specifiche da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate da parte del servizio sanitario nazionale ma anche un incremento del personale del Servizio Sanitario Nazionale dedicato all’erogazione di interventi per la diagnosi e il trattamento di questi disturbi. La diagnosi precoce e l'intervento tempestivo sono azioni strategiche per il miglioramento della qualità di vita e diventano cruciali alla luce delle evidenze che indicano la maggiore efficacia degli interventi precoci rispetto a quelli avviati nell'infanzia tardiva”.



“La scuola è un presidio fondamentale per la socializzazione e la crescita dei ragazzi con disturbi dello spettro autistico – commenta l’assessore alle Politiche giovanili, scuola e Università Simona Ferro – Nel 2022 Regione Liguria ha stanziato oltre 1 milione e 200mila euro per interventi di sostegno che favoriscano l’inclusione, l’apprendimento e il diritto allo studio di studenti con disabilità. Questi fondi si sommano ai 3 milioni e 200mila euro messi a disposizione dal Ministero per le quattro province liguri. Anche nel caso dell’autismo gli studenti possono contare su uno specifico gruppo di lavoro operativo, composto da famiglia, Ufficio Scolastico Regionale, insegnanti e Asl, che mette a punto piani educativi individualizzati atti a garantire gli ausili didattici più appropriati. Continueremo a lavorare ogni giorno per assicurare ai ragazzi e alle loro famiglie tutto il supporto necessario”.



I Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) sono condizioni eterogenee (concetto di “Autismi”) che hanno un profondo impatto sulla qualità della vita delle persone e dei loro familiari. L’eterogeneità clinica contribuisce in modo determinante a spiegare perché non esiste un unico intervento adatto a tutti i soggetti con autismo, né uno adatto a tutte le fasce di età. Questa patologia ha un’elevatissima stabilità diagnostica: nel 90% delle persone con ASD la disabilità permane in età adulta e richiede necessariamente una progettazione di interventi e di contesti che riguarda, in modi e con caratteristiche diverse, l’intero ciclo di vita.



"La complessità del fenomeno, l’impatto sulla qualità di vita dell’individuo, sulla tenuta del tessuto famigliare e sulle ricadute di ordine sociale - aggiunge Filippo Ansaldi Direttore Generale di Alisa - richiedono un impegno intersettoriale (salute, sociale, istruzione, lavoro) coordinato da parte delle istituzioni, in raccordo con le associazioni dei famigliari. Per garantire una sempre migliore comunicazione e favorire maggiori sinergie tra i servizi sociosanitari, sanitari e socioassistenziali che prendono in carico le persone con disturbi dello spettro autistico in tutte le fasi di vita, Alisa (Azienda ligure sanitaria della Regione Liguria) ha costituito un Tavolo regionale di consultazione permanente in merito ai disturbi dello spettro autistico, formato da specialisti esperti della materia del Sistema sanitario regionale, da rappresentanti dei pediatri di libera scelta e medici di medicina generale, da rappresentanti delle associazioni di famigliari, nonché da referenti dei Dipartimenti della Regione Liguria coinvolti in base alla tematica oggetto di approfondimento (sociale, sport, lavoro, formazione ecc.)".



L’obiettivo principale di queste progettualità riguarda il potenziamento di una rete integrata e interdisciplinare formata, che metta al Centro la persona con disturbi dello spettro autistico e la sua famiglia attraverso la sperimentazione di:

- percorsi diagnostici terapeutici ed educativi che assicurino la continuità della cura nell’arco della vita, affrontando specificatamente la criticità della transizione dall’età evolutiva all’età adulta, contraddistinti per la realizzazione di progetti di vita basati sui costrutti di quality of life, tenendo conto delle preferenze della persona, delle diverse necessità di supporto, livello funzionamento adattivo e disturbi associati;

- percorsi finalizzati ad anticipare la diagnosi e l'intervento attraverso la sorveglianza della popolazione generale e ad alto rischio e programmi di formazione specifici per il riconoscimento, la valutazione e l’intervento precoce.



Queste le inziative in liguria per la giornata internazionale della consapevolezza sull’autismo: domenica 2 aprile alle 15:30, presso Brugnato 5Terre Outlet Village, inaugura Luna Blu Ristorante. Un ristorante speciale gestito dalla Cooperativa Sociale Luna Blu per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani adulti con autismo.



Domenica 2 aprile, Centro commerciale La Riviera Shopville, Arma di Taggia, dalle 15 alle 17.30, in programma un appuntamento per sensibilizzare la popolazione sulle tematiche dell’autismo con balli e musica.

Angsa Imperia, dal 7 al 17 aprile, organizza una mostra multisensoriale dedicata a Vangogh presso il centro esposizione del teatro Ariston Sanremo di Sanremo, a ingresso libero.



L’Associazione autismo Savona “Guardami negli occhi-Aps” organizza tre eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi nella giornata di domenica 2 aprile, in tre città della provincia: Savona, Cairo Montenotte e Celle Ligure. Saranno presenti per tutta la giornata degli stand informativi con i volontari dell’Associazione. Saranno disponibili le uova di pasqua solidali per la raccolta fondi a favore dei progetti per i ragazzi. In particolare, a Cairo Montenotte, è organizzata una camminata “in blu” per le vie della città (i partecipanti sono invitati a indossare qualcosa di blu), mentre a Savona al tramonto si illuminerà di blu la facciata del Palazzo Comunale.

L’Associazione inoltre collabora con Asl2 savonese e Anffas Albenga nell’organizzazione di altri eventi: 3 aprile: convegno a Savona: “Autismo: lo stato dell’arte sul territorio”; 4 aprile: ad Albenga, presentazione delle associazioni del territorio e dei loro progetti per l’autismo; 5 aprile: a Quiliano, presentazione delle società sportive inclusive del territorio.



Domenica 2 aprile, Piazza Caricamento, Genova, dalle 10. Per tutta la giornata, i volontari, le famiglie e i loro ragazzi, con i propri educatori di Angsa Liguria Aps e del Gruppo Asperger, saranno in piazza per sensibilizzare le persone sulla tematica dell’autismo.



Il Gruppo Asperger Liguria Aps organizza per il prossimo 19 maggio un convegno dal titolo "Neurodiversità al lavoro” presso l’Aula Magna dell’Istituto Nautico San Giorgio, Calata Darsena Genova. Domenica 2 aprile, Angsa Tigullio porta in piazza le uova di Pasqua per sostenere le iniziative. Per info e prenotazioni: 345/2511871; angsatigullio@gmail.com, Via San Rufino 48/B, Chiavari.