Non saranno sicuramente poche le persone che leggeranno con molti interesse questo articolo che parla di un servizio di assistenza domiciliare che riguarda un’ auto per trasporto disabili di messa a disposizione da parte di quelle agenzie cooperative, Onlus che se ne occupano a pagamento chiaramente perché non parliamo di un servizio pubblico e si mettono a disposizione di quelle persone che hanno una qualche forma di disabilità temporanea o permanente e possiamo pensare per esempio alle persone che per muoversi hanno bisogno di un deambulatore o addirittura che sono sulla sedia a rotelle e sono persone che per spostarsi hanno dei problemi e quindi hanno bisogno di questo aiuto e lo hanno anche le loro famiglie.

D'altra parte sia se ci mettiamo nei panni di queste persone in particolare e sia se ci mettiamo nei panni anche delle loro famiglie non è una situazione facile la loro e non lo è di per sé per la condizione in cui comunque convivono nella loro quotidianità e non lo è nemmeno per gli spostamenti che per noi sono delle sciocchezze.

Spesso nella nostra vita facciamo molte cose in automatico senza renderci conto di quanto siamo fortunati a poter prendere un bus e andare dove vogliamo o prendere la macchina se ce l'abbiamo.

Mentre per queste persone cose che per noi sono banali come andare a fare la spesa o andare al lavoro o andare a trovare amici per loro sono molto complessi per quanto riguarda gli spostamenti e quindi è chiaro che un servizio del genere che mette a disposizione un'auto che è attrezzata per poterli trasportare e soprattutto mette a disposizione un autista esperto che sa come muoversi e sa In quale posto deve andare, e soprattutto sa come gestire queste situazioni effettivamente è un grande aiuto.

Anche perché parliamo di macchine che hanno tutte le imbragature di sicurezza e magari hanno la possibilità di far salire anche una persona con la sedia a rotelle e hanno dei sedili speciali che permettono a queste persone di poter viaggiare in tutta sicurezza.

Quando abbiamo bisogno di un'auto per trasporto disabili se ci muoviamo in anticipo è molto meglio

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte se abbiamo bisogno di un’auto per trasporto disabile e quindi abbiamo bisogno di uno di questi servizi delle cooperative se ci muoviamo in anticipo molto meglio perché possiamo riuscire a trovare delle offerte per quanto riguarda il costo che comunque dipende da vari fattori naturalmente.

Nel senso che tanto banalmente dipende dalle tariffe che ha la singola cooperativa perché non tutte hanno le stesse politiche aziendali, e poi dipende dal numero di chilometri che devono essere effettuati da casa della persona che vanno a prenderla nel luogo dove devono accompagnarla.

Così come naturalmente dipende anche se ci sono altri servizi aggiuntivi che potrebbero dipendere dalla situazione clinica specifica della persona in questione.

In ogni caso non ci costa nulla prendere delle informazioni anche telefonicamente e decidere se il preventivo che ci propongono ci convince o no.