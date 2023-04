Anche se non siamo esperti in ambito sanitario almeno avremo sentito parlare di flebo ed infusioni venose perché ne abbiamo ricevute magari mentre eravamo in ospedale per qualche tipo di intervento chirurgico o per qualsiasi altro motivo, e abbiamo visto che li può somministrare un infermiere.

Per quanto riguarda i motivi per i quali possono devono essere utilizzate queste flebo e queste infusioni venose parliamo di somministrare dei farmaci quando serve ma anche sostanze nutritive o liquidi direttamente nel flusso sanguigno del paziente e questo può e deve avvenire per varie patologie quindi parliamo di malattie del sangue, malattie cardiache, o malattie infettive o addirittura malattie gravi come il cancro.

Ed è un qualcosa che ogni medico magari quando la persona si trova all'ospedale purtroppo deve prendere in considerazione anche se ne farebbe volentieri a meno quando questo paziente non è in grado di assumere quelle cose che dicevamo sopra per via orale o anche perché bisogna fornire un dosaggio preciso magari di un farmaco, e quello è l'unico modo.

Ma soprattutto possono essere utili in situazioni di emergenza che richiedono un trattamento rapido e possono essere eseguite come dicevamo da infermiere da una parte e devono essere infermieri specializzati che hanno una formazione per poter eseguire queste procedure e naturalmente anche da medici e consideriamo che l'inserimento di una flebo o di un catetere venoso può essere seguito in vari modi dipendendo dalla situazione specifica del paziente e dalle sue esigenze, ma l'importante è evitare infezioni varie e complicazioni.

Per quanto riguarda gli infermieri di cui facevamo riferimento sopra comunque questi professionisti ormai lavorano anche come assistenza sanitaria domiciliare e non vengono a fare solo flebo ma possono fare tante altre cose per un paziente che per qualche motivo non si può o non si vuole spostare da casa sua e sono persone che lavorano in stretto contatto sia con la famiglia che comunque devono educare per quando loro non ci sono e non parliamo naturalmente di flebo, perché una persona che non ha una sua specializzazione non può farla ma per tante altre cose.

Quando parliamo di flebo e infusioni venose parliamo di questioni delicate

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte quando parliamo di flebo e infusioni venose parliamo di questioni delicate in generale, e questo ci dice che se abbiamo bisogno di un infermiere a domicilio di cui abbiamo parlato nella prima parte dobbiamo stare molto attenti nella scelta perché non è una scelta da fare in maniera superficiale e facendosi prendere dalla fretta.

Anche perché comunque soprattutto quando si parla di una grande città o di una media città e quindi non di un piccolo centro dove ci sono pochissime possibilità di trovare infermieri a domicilio ne abbiamo possibilità e anzi molte persone quello che fanno per non sbagliare nella scelta è di affidarsi a delle cooperative che sono loro a cercare questi professionisti e professioniste nel settore occupandosi anche di tutta la parte burocratica e anche di quella economica.