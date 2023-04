Prima di parlare dei servizi che offrono le imprese che si occupano di rimozione, bonifica e smaltimento amianto per inquadrare l'argomento intanto dobbiamo capire che cos'è l'amianto e cioè un minerale naturale che costituito da vari metalli come magnesio Ferro alluminio e veniva utilizzato fino a qualche decennio fa perché ha una grande capacità di resistenza meccanica e soprattutto la capacità di resistere alle sostanze chimiche e alle alte temperature ed è per questo che veniva considerato molto utile per quanto riguarda la possibilità di una gamma di prodotti ampia che riguarda i materiali per l'edilizia i prodotti navali o ferroviari o elettrici.

Il punto è che a un certo punto ci si è resi conto che è molto pericoloso per la salute umana perché i suoi minerali possono scatenare o meglio liberare delle fibre microscopiche non visibili che le persone inalano inavvertitamente e questo provoca loro malattie polmonari spesso letali.

E purtroppo parliamo di cose molto pesanti e come possono essere per l’asbestosi che è un'infiammazione cronica ai polmoni o il mesotelioma che un tumore maligno o il cancro polmonare.

Per questo motivo poi ad un certo punto molti Paesi hanno imposto il divieto di utilizzo di questo minerale per qualsiasi cosa e quindi anche in Italia con una legge del 1992 che appunto vietava l'utilizzo e la commercializzazione di questo amianto.

Ma a parte questo predisponeva dei piani di rimozione e smaltimento per garantire la sicurezza dell'ambiente e quindi dell'ecosistema ma anche della salute dei lavoratori.

Per questo motivo poi sono nate queste imprese che si occupano di rimuoverlo non solo dagli edifici residenziali e quindi dagli appartamenti o case varie, ma anche dagli edifici pubblici come sono le scuole o gli uffici e soprattutto anche da veicoli o da navi, e sempre in maniera sicura in modo che si possa prevenire la diffusione di quelle fibre di cui dicevamo sopra.

Le imprese che si occupano di smaltimento e rimozione amianto hanno una responsabilità sulle spalle molto grande

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte queste imprese nel settore hanno un compito molto arduo per quanto riguarda lo smaltimento e la rimozione dell'amianto che può significa anche saper gestire questi rifiuti pericolosi.

Per questo motivo queste imprese hanno delle tecniche specifiche intanto per raccogliere questo amianto nei luoghi dove si trova e poi per rimuoverlo e soprattutto per trasportarlo e smaltirlo rispettando tutte quelle normative che riguardano quello che dicevamo sopra all’inizio, e cioè la sicurezza dei lavoratori e il rispetto dell'ambiente e della salute.

Imprese che conoscono tutti i protocolli anche per proteggere i lavoratori che ci stanno all'interno che hanno delle attrezzature specializzate e delle strutture di sicurezza come per esempio delle aree di contenimento o delle attrezzature di decontaminazione.

Le persone che ci lavorano all'interno in base alla situazione che si trovano davanti devono scegliere il metodo di smaltimento da adottare e quindi anche il piano di rimozione e per questo noi dobbiamo andarci a parlare o che ci servissero questi servizi e farci fare un preventivo molto dettagliato.