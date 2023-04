Alassio Happy Easter: nella Città del Muretto dall’8 al 10 aprile la Pasqua è English Style

Novità nella Città del Muretto: Alassio Happy Easter, un modo nuovo, originale, goloso e divertente per festeggiare la Pasqua secondo la migliore tradizione britannica, con un ricco programma di appuntamenti dall’8 al 10 aprile.

Tre giorni di festa e divertimento English Style per grandi e piccini con giochi e gare entusiasmanti, laboratori creativi, musica, balli e premi.

Partecipa all’Egg Rolling, decora le tue uova e falle rotolare giù per un pendio. Non dimenticare però di schiacciare i gusci rotti, altrimenti le streghe li ruberanno per usarli come barche. Se sei appassionato di storia inglese e indovinelli, non perderti la celebre Easter Hunt, caccia al tesoro e gara a chi trova più uova nascoste. E che dire della Bonnet Parade? Una curiosa sfilata di moda in cui grandi e piccini sfoggiano stravaganti e colorati cappelli realizzati con tanta creatività durante laboratori a tema.

A conclusione della tre giorni di festa, i vincitori delle competizioni e delle sfilate verranno premiati al ritmo della Morris Dance, danza folkloristica ritmata e coreografica.

Per partecipare alle attività gratuitamente, è sufficiente presentarsi l'8 aprile in Piazza della Libertà e iscriversi.

Ecco il programma completo riguardante Alassio Happy Easter, la Pasqua English Style con Easter eggs, Easter Bonnet & Bonnet Parade:

SABATO 8 APRILE

Laboratori per bambini e adulti a tema pasquale. Porta il tuo uovo sodo e il tuo cappello da decorare!

A seguire Bonnet Parade, sfilata per le vie cittadine e consegna delle uova decorate alle attività del centro.

Piazza della Libertà, ore 14 – Sfilata dalle ore 17

Easter Hunt

DOMENICA 9 APRILE

Daniel Hanbury and the British Colony of Alassio. Caccia al tesoro! Trova gli indizi e scopri la storia degli inglesi ad Alassio divertendoti!

Piazza della Libertà, ore 15

Egg rolling & Brunch

LUNEDI’ 10 APRILE

Gioco della tradizione inglese. Chi farà rotolare l’uovo più lontano, senza romperlo? Partenza con il Trenino Lillipuziano e trasferimento alla fattoria Kid’s Farm di Vegliasco. A tutti i partecipanti verrà offerto il Brunch di Pasquetta.

Partenza da Piazza Partigiani alle ore 10

Le prenotazioni verranno registrate durante i laboratori di sabato 8 aprile in Piazza della Libertà, fino ad esaurimento posti.

Morris Dance

LUNEDI’ 10 APRILE

Esibizione di danza folk inglese. A seguire premiazioni

Piazza Partigiani ore 15.30.