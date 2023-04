Imparare la divulgazione scientifica tra i banchi di scuola: ecco i vincitori del progetto TEDxGenova X Cassini (Foto e Video)

Sono Cosmin Bradescu, Elisa Perisi, Luca Andreani, Daniele Lugani, Francesca Garramone, Dajana Kenga e Nadesan Senthuran i vincitori del progetto TEDxGenova X Cassini: il compito affidato ai ragazzi, tutti iscritti alle classi quarte del liceo genovese, è stato quello di creare un video di divulgazione scientifica, partendo dall’ideazione degli argomenti fino ad arrivare al prodotto montato e finito.

A spiegarci come è nata l’idea di creare questa iniziativa è Giulia Baruzzo, referente esterna e tutor aziendale, responsabile e ideatrice scientifica del progetto: “La collaborazione con il Liceo Cassini per i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento è iniziata nel 2019, con un progetto di formazione per ragazzi nell’ambito di creazione di laboratori per bambini: con TEDxGenova facevamo lezioni teoriche e abbiamo aiutato a creare laboratori scientifici per bambini dai 6 ai 12 anni. Con il covid, però, il progetto è rimasto incompiuto.

Nel 2022, post covid, abbiamo ripreso a collaborare per questo nuovo progetto”.

Quante persone sono state coinvolte, e in che modo i ragazzi hanno partecipato alle vostre lezioni?

“Si tratta di 45 ragazzi di diverse quarte liceo del Cassini, che si sono dedicati a un lavoro completo di 25 ore insieme a TEDxGenova. Sono state effettuate lezioni teoriche da 3 ore l’una; inoltre, hanno avuto modo di partecipare all’evento di ottobre 2022 facendo supporto logistico, per imparare a gestire un progetto così grande, per capire come si struttura. Sono stati formati anche dal punto di vista di ideazione e di scrittura dei talk.

A febbraio 2023 abbiamo fatto lezioni sul ruolo della divulgazione, su come farla a livelli diversi: istruzione scientifica, giornalismo scientifico, fino ad arrivare alla divulgazione come mediana di ogni tipo di comunicazione dal punto di vista scientifico”.

Finite le lezioni teoriche i ragazzi hanno avuto la possibilità di conoscere due divulgatori e informatori del panorama italiano, il CEO di Astrospace Stefano Piccin e di CEO di Bank Station Francesco Namari, vedendo come dei professionisti lavorano e vivono all’interno della giungla della creazione di contenuti per la divulgazione scientifica e finanziaria.

“A marzo abbiamo iniziato a dedicarci alle lezioni per imparare a scrivere e girare un talk, anche con lezioni tecniche per creare un prodotto intero, con la collaborazione di tutti i professionisti di TEDxGenova per trasmettere le competenze che permettessero di ideare da zero il loro talk da 10 minuti su argomenti di divulgazione.

È stato un progetto incredibile, coinvolgente e divertente, come dovrebbe essere a scuola. I ragazzi hanno acquisito competenze che è difficile avere nelle ore scolastiche: i programmi ministeriali danno poco tempo per sforare dai programmi.

I ragazzi si applicano in modo coinvolgente e li mette alla prova. I progetti che sono stati presentati sono di tutto rispetto, soprattutto considerando che hanno imparato tutto in 2 mesi e in 25 ore di lezione”.

Dopo aver assistito alla proiezioni di tutti e 5 i gruppi che hanno partecipato all’iniziativa, la giuria composta dai membri del TEDxGenova e da due giornaliste della nostra testata ha assegnato dei voti da 1 a 10 per stabilire quali fossero i più meritevoli, sulla base di diversi aspetti, tra cui l’originalità dell’argomento trattato, la capacità di catturare l’attenzione dello spettatore, l’accuratezza delle fonti, la capacità di montaggio.

Ci raccontano i ragazzi del gruppo vincitore:

“Abbiamo proposto un video basato principalmente sull’idea di stress a livello psicofisico, in particolare di quello dell’atleta, considerando ciò che accade in una situazione di stress. Ci siamo affidati al parkour, uno sport urbano che personalmente pratico, per poterlo raccontare al meglio. Ho incluso anche gli amici che si allenano con me per la realizzazione di questo video”.

“Abbiamo deciso di parlare di questo argomento dopo aver fatto un brain-storming: sapevamo già di dover scegliere un tema a sfondo scientifico, e ognuno di noi ha iniziato a condividere delle idee. Quella vincente è stata appunto quella sullo stress. Grazie alle lezioni degli altri tutor abbiamo capito cosa si dovesse fare, la figura del divulgatore scientifico. Non abbiamo avuto problemi particolarmente importanti per quanto riguarda la realizzazione del talk, anche se si è trattata di una situazione abbastanza nuova per tutti noi”.

Quanto è stato difficile montare il video? Avevate già esperienza?

“Ho utilizzato Vegas 20 Pro di Sony, e questo è il mio primo video professionale: qualche giorno prima avevo fatto un altro video per un progetto a scuola.

Ho scoperto una passione: riesco a trovare bene le funzioni e le mie fonti, la musica poi lega tutto insieme. Ci abbiamo messo tantissimo, 15 ore di riprese per presentare poi un video di circa 10 minuti. È stata un’esperienza anche per capire cosa utilizzare e cosa no”.

TED (acronimo di Technology, Entertainment, Design) è un’organizzazione no profit il cui obiettivo è diffondere idee “che possano cambiare il mondo". Le conferenze TED sono nate negli Stati Uniti negli anni 80 e il format che le distingue è noto a tutti; brevità e incisività sono le qualità preminenti.

Gli eventi TEDx sono organizzati sotto licenza TED e ne seguono il modello ufficiale, combinando in modo dinamico e stimolante brevi presentazioni dal vivo, proposte da un gruppo eterogeneo di oratori, con performance (musicali, teatrali ecc.) e proiezioni di video tratti da TEDTalks. I video di tutti gli interventi TED e TEDx sono messi a disposizione, gratuitamente, sul canale YouTube del sito www.ted.com, e ogni giorno vengono visti da migliaia di persone in tutto il mondo.

Dal 2015, TEDxGenova è cresciuta per sostenere le idee che cambiano il mondo, emozionando oltre tremila persone dal vivo e generando più di sette milioni di visualizzazioni su YouTube.