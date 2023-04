Bimbo con due mamme registrato all'anagrafe di Savona, Europa Verde plaude il sindaco Russo

Europa Verde di Savona plaude alla decisione del sindaco Marco Russo di procedere alla registrazione anagrafica di una bambina figlia di una coppia omogenitoriale, in opposizione alle indicazioni emanate dal governo.

"Il primo cittadino savonese ha dimostrato di voler anteporre la civiltà e l'umanità alle assurde e inaccettabili disposizioni del Governo frutto di una ideologia aberrante che fa strame dei diritti degli individui", commenta Europa Verde.

"Come il sindaco Marco Russo ha anche Europa verde ritiene che non si possano accettare classificazioni dei bambini e ancor meno imporre differenze nei diritti dei nascituri. E’ sconvolgente che un governo della Repubblica Italiana possa reintrodurre idee e metodiche tipiche del periodo nazifascista, durante il quale il regime riteneva normale classificare gli esseri umani in base alla loro nascita e così negare diritti fondamentali".

"Tutti noi pensavamo che questo abominio fosse stato definitivamente debellato e sepolto con l'avvento della Repubblica ma evidentemente ci sbagliavamo. Occorrerà aumentare ulteriormente la vigilanza e quando occorrerà esporsi in prima persona per difendere i valori della Libertà e dell'Eguaglianza che sono alla base della nostra Repubblica, così come ha fatto il nostro primo cittadino al quale va la nostra gratitudine", conclude.