Savona, bambino con due mamme iscritto all'anagrafe. Giovani democratici: "Pieno sostegno al sindaco Russo, scelta piena di responsabilità e civiltà"

"Sosteniamo con grande emozione la scelta e decisione effettuata dal sindaco di Savona Marco Russo, che, nonostante l'assenza di una legge specifica, ha deciso di trascrivere l'atto di nascita del figlio di una coppia di persone dello stesso sesso; portando in prima persona il buonsenso e la grande responsabilità che deve avere un'amministratore verso i suoi cittadini".

"Continueremo a lottare e dire no verso questi pregiudizi ideologici e razziali che producono come effetto solo odio e discriminazioni. Sino a che non verrà modificato il provvedimento del governo, i Gd non smetteranno di lottare per questa battaglia politica, sul diritto del cittadino", concludono.