Inaugurato Vinitaly 2023, Liguria presente con 40 aziende per mostrare la passione eroica dei produttori

"Liguria passione eroica" è il claim dello stand della Regione al Vinitaly 2023, in posizione strategica e con un ricco palinsesto di eventi.

"La selezione delle 40 aziende e delle 86 etichette - spiegano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il vice presidente della Regione Liguria con delega all'Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana - mostra da Ponente a Levante tutta la verticalità delle nostre terre e la caparbietà dei produttori, capaci di realizzare vini d'autore su terrazzamenti a strapiombo sul mare. Ancora una volta la nostra regione si conferma area di eccellenze enogastronomiche, pronta a mostrare la dinamicità e la qualità della sua produzione. Questo grazie anche alla sua viticoltura eroica, che mette in campo il suo impegno e la sua passione per coltivare e creare un prodotto eccellente, con una marcata identità”.

“Presentare queste etichette tra le 12 postazioni singole, la saletta business, e i tantissimi eventi, tra cui quelli di 'Assaggia la Liguria', in collaborazione con Enoteca Regionale, Consorzio Basilico Genovese DOP, Consorzio Olio DOP Riviera Ligure - aggiungono il presidente Toti e il vicepresidente Piana - è motivo di orgoglio, nella fiera per definizione delle eccellenze vitivinicole. Apriamo anche con un annuncio insieme al presidente di Associazione Italiana Sommelier Liguria Marco Rezzano: è Genova la città scelta per il prossimo Congresso Nazionale dell’AIS, l’evento che riunisce tutti i membri dell’associazione, addetti ai lavori e appassionati di vino per fare il punto sul settore e veicolare novità e prospettive. Il congresso si terrà nel capoluogo ligure dal 24 al 26 novembre 2023. I soci di Ais sono circa 40mila, dato che fa subito percepire l'importanza e la dimensione della convention".

In giornata sono previste le celebrazioni per i 50 della DOP Cinque Terre e, altro appuntamento molto atteso, la proclamazione del premio Angelo Betti. La partecipazione della Regione Liguria a Vinitaly vede la sinergia con Agenzia in Liguria e con Enoteca Regionale, in collaborazione col Sistema Camerale.