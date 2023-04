La Samp non passa all'Olimpico, sconfitta 3-0 contro la Roma

La Sampdoria prova a giocarsela ma alla fine è costretta a subire lo strapotere della Roma.

Allo stadio Olimpico finisce 3 a 0 per i giallorossi. Tutte le reti nel secondo tempo:

Al 52' del secondo tempo la situazione si complica per gli ospiti. Brutto fallo di Murillo su Abraham, secondo giallo e giocatore negli spogliatoi. La Samp rimane in 10 giocatori.

Successivamente un brutto episodio con gli insulti razzisti dei tifosi giallorossi rivolti a Stankovic che ha protestato contro l'espulsione del suo giocatore. Mourinho interviene a chiede ai suoi tifosi di smetterla.

Al 57' la Roma in vantaggio con un assist di Matic dalla sinistra, Wijnaldum si inserisce e di testa batte Ravaglia.

Nonostante i tentativi blucerchiati di recuperare la partita all'86' l'arbitro fischia un rigore per la Roma. Finalizza Paulo Dybala, per lui è il decimo gol in campionato.

La partita si chiude definitivamente al 94' con il destro a giro di El Shaarawy con la palla che si insacca nella rete blucerchiata. Finisce così per 3 reti a zero all'Olimpico.