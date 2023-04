Samp, a Roma senza paura. Stankovic: "Proviamo a giocarcela con tutti"

"La vittoria sul Verona ci ha dato la carica, abbiamo lavorato con il morale alto e con entusiasmo. Noi proviamo a giocarcela con tutti. Lo abbiamo fatto a Torino con la seconda in classifica per punti sul campo e cercheremo di farlo con la Roma una squadra tosta, fisicamente forte, molto creativa in avanti e sulle fasce". Dejan Stankovic preannuncia una Sampdoria tutt'altro che arrendevole in vista della trasferta di oggi all'Olimpico contro i giallorossi di José Mourinho (ore 18.00, arbitro Irrati).

Il tecnico blucerchiato può contare sullo slancio ritrovato dai suoi dopo il successo casalingo contro il Verona e su un periodo di allenamento soddisfacente complice la pausa per le nazionali: "In queste ultime due settimane – ha aggiunto il mister serbo – siamo riusciti a staccare un po', riposare e poi ad allenarci molto bene. Ci mancavano alcuni nazionali ma hanno tutti più o meno giocato e quindi possiamo essere soddisfatti. Abbiamo qualche infortunio ma abbiamo ancora un allenamento e decideremo chi andrà in campo".

"Dobbiamo essere organizzati, pericolosi ma equilibrati. Mi fido ciecamente dei miei ragazzi: stanno dando tutto, siamo un blocco insieme alla nostra tifoseria, esempio su come si sostiene una squadra nei momenti di difficoltà. Di fronte alle criticità la gente mette il petto in fuori proprio come fa la mia squadra" ha infine concluso Stankovic.

Oltre allo squalificato Nuytinck, non compaiono nella lista dei 22 convocati per la gara odierna Audero, Conti, De Luca, Günter, Pussetto e Sabiri. Scelte dunque praticamente obbligate per l'undici iniziale che tenterà di portare a casa un risultato che sarebbe prezioso nella corsa alla salvezza.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Llorente, Smalling, Celik; Spinazzola, Wijnaldum, Matic, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Abraham.

ALLENATORE: José Mourinho.