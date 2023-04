L'Istituto Comprensivo di Spotorno finalista al concorso Parlawiki della Camera dei Deputati

Grande soddisfazione per l'Istituto Comprensivo di Spotorno che, unico in tutta la Liguria, ha visto tre delle sue classi degli Istituti Secondari di Primo Grado di Noli e Spotorno arrivare finaliste al Concorso nazionale Parlawiki, indetto dalla Camera dei Deputati.

Al progetto, che prevedeva la realizzazione di un breve video per spiegare le parole della Democrazia, hanno lavorato i ragazzi delle sette classi delle scuole medie, aiutati e supportati dai loro insegnanti, e alla fine, alcune ce l'hanno fatta, aggiudicandosi 3 dei 5 posti previsti in tutta Italia per la loro categoria.

La partecipazione è stata deliberata dai Consigli di Classe e approvata dal Dirigente Scolastico, dott.ssa Maria Rosalba Malagamba, nell'ambito delle attività di Educazione Civica, la nuova materia trasversale introdotta nel curricolo scolastico dal 2020. Il concorso è stato infatti un modo diverso per parlare in classe di democrazia e imparare i principi fondamentali della costituzione, ma anche una maniera per collegare i diritti, i doveri e la storia del nostro Paese alla vita di tutti i giorni per comprenderli meglio. Tutti i docenti e il personale Ata hanno partecipato più o meno attivamente al progetto, aiutando i ragazzi nella definizione delle loro idee e supportandoli con consigli, pareri e indicazioni tecniche. Complimenti agli alunni e a tutto il personale scolastico coinvolto, in particolare alla docente di Arte e Immagine e alle docenti di Lettere e Storia, che hanno curato e seguito più da vicino il lavoro delle classi. L’Istituto rivolge un sentito ringraziamento agli esperti intervenuti e alle Amministrazioni Comunali di Noli e Spotorno, che hanno accolto calorosamente i ragazzi e risposto alle loro domande.

Le tre classi finaliste sono la 1 B di Noli con il video "Come un albero", la 1 A di Spotorno con "La metamorfosi dell'Aula" e la 3 C di Spotorno con "Le terre della Democrazia".

Il vincitore assoluto sarà decretato dalla votazione on line da parte di tutti coloro che vorranno esprimere la propria preferenza. I video sono visibili - e possono essere votati dal 3 al 16 aprile – nella sezione dedicata alla Secondaria di primo grado della piattaforma del Concorso Parlawiki della Camera dei Deputati all'indirizzo: https://giovani.camera.it/parlawiki/2022_2023/finalisti.