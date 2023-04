Albenga, auto va a sbattere contro un albero, 2 feriti

Due coppie di persone anziane coinvolte nell’incidente di questo pomeriggio ad Albenga, sulla Sp453.

L’allarme è stato lanciato poco prima delle 15 e immediatamente si sono mobilitati i militi della Croce Bianca di Villanova d’Albenga, i Vigili del fuoco e i sanitari del 118 con l’automedica.

L’incidente è avvenuto in regione Martinassi, in prossimità dello svincolo autostradale di Albenga. Secondo le prime informazioni, i 4 anziani erano a bordo di un’auto che è andata a sbattere contro un albero. Non ci sono altri mezzi coinvolti.

Due i feriti, di cui uno trasportato in Pronto Soccorso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo, e uno trattato sul posto dai sanitari del 118.