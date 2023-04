Albisola, incidente sulla Sp 334, un'auto si ribalta: donna in codice giallo, traffico in tilt (FOTO)

Soccorsi mobilitati per un incidente stradale ad Albisola Superiore. L'allarme è stato lanciato lungo la Sp 334, prima del cimitero situato in via della Pace.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco, i sanitari e le forze dell'ordine.

Secondo quanto riferito una Fiat Panda che procedeva in direzione mare, avrebbe urtato in una curva una macchina parcheggiata sulla destra. Nella dinamica sarebbe poi carambolata contro un camion che viaggiava nella direzione opposta, facendo due o tre giravolte, urtando altre vetture in sosta prima di ribaltarsi.

Per consentire le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa. La viabilità ha subito notevoli disagi con code e rallentamenti.

La persona che viaggiava a bordo della Fiat Panda, pare una donna, una volta estratta dalle lamiere, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.