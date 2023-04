Savona, l'ultimo saluto a Marco Marras Casu "Penelope Please" martedì 4 aprile

Un ultimo commosso saluto al cimitero di Zinola martedì 4 aprile alle 11.00.

Domani, Marco Marras Casu, in arte Penelope Please, potrà essere salutato per l'ultima volta da parenti, amici e conoscenti.

Scomparso all'età di 50 anni, aveva vinto il titolo "Miss Drag Queen Italia" nel 2020 al Mamamia di Torre del Lago, in Versilia. A convincere i giudici era stata l’ironica e divertente performance sulle note di “Androloga” cover-parodia di “Andromeda”, brano di Elodie cantato al Festival di Sanremo di quell'anno.

Per un anno aveva condotto il programma "On air" con Luca Valentini su Radio 104.

Lascia la mamma Annina, il papà Giuseppe, i fratelli Pinuccio e Gianni, le cognate Anna e Daniela, i nipoti, il compagno Cristian e tutti i parenti e amici.