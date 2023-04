Parco naturale regionale del Beigua, una meta da non perdere

Il parco naturale regionale del Beigua è un'area naturale protetta della Liguria in un territorio che si estende tra Arenzano e Varazze e comprende il monte Beigua (1287 m). Una risorsa ambientalistica di grande suggestione ricca di sentieri che si snodano a pochi passi dal mare per salire fino ai 1200 metri di altitudine, in mezzo a boschi di faggi e castagni e a una vegetazione variegata densa di profumi e di sfumature policrome. Trascorri una giornata davvero unica fra mare e monti, assaporando i deliziosi profumi di una natura incontaminata, a pochi passi dal cielo. Per raggiungere il parco la formula del “rent a car” è ottimale, vista la mancanza dei servizi di trasporti pubblici adeguati. Il massiccio del Beigua è un’area protetta che consente di dedicarsi alla pratica dell’escursionismo a 360°.





Nel parco, escursionismo e natura, rappresentano un binomio perfetto

Il parco naturale regionale del Beigua, offre un mix di paesaggi naturali e viste mozzafiato, che invogliano a intraprendere suggestivi percorsi escursionistici. All’interno del parco è possibile svolgere una gran varietà di attività. Vi sono, infatti escursioni ed eventi organizzati per esplorare la natura, ma anche ciclovie per scoprire le meraviglie del parco. Inoltre, è una meta molto apprezzata dagli appassionati di birdwatching, oltre ad essere un punto ideale per ammirare il fenomeno autunnale del foliage. Nel comprensorio del Beigua sono presenti sei percorsi consigliati ed attrezzati per il Nordic Walking. I sei itinerari interessano il tratto costiero compreso tra Varazze e Voltri. Vi è l’anello della Foresta della Deiva, una porzione dell’Alta Via dei Monti Liguri a partire da Prariondo, l’anello della Piana della Badia di Tiglieto, l’anello Curlo – Vaccà sulle alture di Arenzano ed il percorso dalla Cappelletta di Masone al Passo del Faiallo.





Un parco adatto anche agli appassionati di MTB, trail running, canyoning e ciaspole

Il parco offre anche una vasta rete di sentieri destinati agli amanti di mountain bike o di ciclismo su strada. Ma vi sono anche aree attrezzate per arrampicate e bouldering. Suggestivo ed elettrizzante è il trail running e podismo insieme al canyoning. Nel periodo invernale è possibile organizzare anche delle splendide ciaspolate tra le vette innevate del parco. Lungo i sentieri del Parco del Beigua, avrai a disposizione una vasta scelta di emozioni. I sentieri sono tutti attrezzati e corredati da apposita segnaletica, per condurre i visitatori ad apprezzare il meglio del patrimonio naturale, culturale e storico del comprensorio.