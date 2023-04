Altare, strade in pessimo stato: la consigliera Scotti presenta un'interrogazione

"Diverse vie e strade ad Altare sono in pessimo stato di manutenzione. Questa situazione causa salti e dislivelli pericolosi per la circolazione, come ad esempio in via Gramsci, Via Roma, Via Matteotti, Via Mallare e Salita Arcara".

Nella giornata odierna la consigliere comunale indipendente Rita Scotti ha presentato un'interrogazione.

"Da parecchio tempo gli abitanti lamentano tale situazione, causata anche dalle ditte che lo manomettono in maniera frettolosa, senza poi provvedere ad una sistemazione definitiva", conclude la Scotti.