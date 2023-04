Un maxi uovo di cioccolato per i piccoli della Pediatria del San Paolo (FOTO)

Dopo un viaggio in furgone, attentamente imballato tra cuscini e cartone per scongiurare accidentali rotture anticipate, l'uovo è salito al terzo piano del padiglione dell'ospedale San Paolo per essere sistemato nell'area ricreativa della pediatria, dove resterà in attesa dei festeggiamenti della Santa Pasqua con i piccoli pazienti ricoverati che, dopo una scorpacciata extra di cioccolato, potranno divertirsi con ben 60 sorprese.