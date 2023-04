La saldatura fa parte di un universo così ampio e diversificato che comprende una vera e propria vastità di ambiti e campi di applicazione. Sul mercato, quindi, ci sono diversi prodotti per la saldatura ma è fondamentale assicurarsi che questi garantiscano un livello qualitativo top di gamma al cliente finale.

I vari tipi di saldatura

Per comprendere quali siano le migliori soluzioni per la saldatura è necessario capire quali sono le varie tipologie esistenti.

La saldatura ad arco riguarda un gruppo di processi che sfrutta l’arco elettrico generato tra due elettrodi che può essere ottenuto utilizzando:

un elettrodo fusibile;

un elettrodo refrattario;

C’è poi la saldatura autogena dove il materiale base fonde e prende parte alla composizione del giunto. Si tratta, quindi, di una saldatura estremamente versatile che può essere utilizzata su tantissimi materiali e diverse tipologie di giunzione.

Poi ancora la saldatura laser, un processo di saldatura per fusione in cui i metalli o i materiali termoplastici vengono uniti mediante un raggio laser focalizzato. Attualmente è il processo di saldatura più avanzato e trova applicazione in diversi settori.

L’importanza dei controlli di qualità

Quando si parla di saldature da tenere a mente sono senza ombra di dubbio in controlli di qualità. Per verificare la qualità dei giunti saldati esistono diverse metodologie tanto che, nel corso degli anni, sono state sviluppate delle procedure standardizzate che prevedono l’impiego di Controlli Non Distruttivi (CND) e prove distruttive.

Il primo metodo è l’ispezione visiva che permette di verificare la conformità alle specifiche geometriche del progetto, le distorsioni e l’eventuale presenza di difetti.

Ci sono poi i Controlli Non Distruttivi che possono evidenziare difetti affioranti in superficie o presenti appena sotto la superficie, attraverso controlli superficiali (Liquidi Penetranti oppure Controllo Magnetoscopico), oppure difetti interni al pezzo attraverso controlli volumetrici (controllo radiografico oppure ultrasonoro).

Infine le prove distruttive che, come dice il nome stesso, prevedono la distruzione della giunzione e necessitano perciò della realizzazione di appositi campioni di prova. Lo scopo di questo metodo è soprattutto valutare le caratteristiche meccaniche (prove di trazione, di piega e di resilienza) oppure metallurgiche (macrografie o micrografie) del giunto.

Quale saldatura scegliere?

Come si è potuto capire dalle righe antecedenti esistono svariati tipi di saldatrice e di processi di saldatura. Ognuno di esso, quindi, si può rivelare più o meno adatto al lavoro che si deve svolgere.

La domanda che ci si deve porre, quindi, è quale fa al caso nostro in base al lavoro che si deve effettuare, al materiale che si necessita saldare, quando si ha intenzione di farlo e quali spessori si vogliono utilizzare.

Senza avere chiare queste informazioni è praticamente impossibile arrivare a una conclusione su quali siano le migliori soluzioni di saldatura.

Questo è essenziale perché non tutte le saldature sono uguali e non tutti i metalli si saldano allo stesso modo. Da non dimenticare, inoltre, che se la saldatrice avrà un uso hobbistico non è assolutamente necessario rivolgersi a modelli semi-professionali che possono arrivare a una potenza di almeno 125 Ampere, o quelle del tutto professionali che superano ampiamente questo ultimo valore.