Albenga, dopo tre anni torna il festival "Su la Testa"

Torna, dopo oltre tre anni, “Su la Testa”, il festival più atteso dagli appassionati di musica della riviera.

Il festival è conosciuto per i tanti ospiti di qualità che ha ospitato sul palco del Teatro Ambra, ma anche per la preveggenza con cui ha lanciato molti musicisti tra cui Zibba, Levante e Raphael Gualazzi quando questi nomi non erano protagonisti della scena e ancora faticavano a trovare spazi e riconoscimento.

Lo spirito d’iniziativa e di riscossa, già insito nel nome, risuona ancora più significativamente dopo che la pandemia aveva fermato l’organizzazione dopo l’edizione 2019 che aveva visto ospiti provenienti da Usa, Brasile e Francia oltre che con le solite belle proposte del panorama nazionale.

“Su la Testa” arriva fieramente alla quindicesima edizione e cambia radicalmente proponendosi in Primavera in particolare i prossimi 4, 5 e 6 maggio. Saranno tre giorni pieni di appuntamenti tra teatro, libri, cinema e fotografia e, naturalmente e soprattutto, musica.

Per il gran ritorno l’associazione promette un cartellone vario ed eterogeneo con nomi di eccellenza e promesse della musica già all’attenzione degli addetti ai lavori. C’è grande attesa per conoscere tutti i nomi del cast che quest’anno si apre, ancora di più, a ospiti importanti facendo di Albenga una tappa di tour prestigiosi, come ad esempio quello di Morgan e Dolcenera.

Per tre giorni, ma con un’attenzione che si ravviva tutto l’anno grazie ai numerosi eventi collaterali che preparano al festival, un’organizzazione affiatata trasformerà il centro storico della città in un crocevia di artisti di prim’ordine.

Sulle pagine social del festival è possibile trovare tutto il programma che, come al solito, non esclude ulteriori sorprese. Sarà possibile, inoltre, trovare le info per biglietti e iniziative collaterali. Per ogni ulteriore informazione scrivere a: zooalbenga@gmail.com.

Programma

Giovedì 4 maggio

Irene Buselli

Ginez e il bulbo della ventola

I Fiumi

Lorenzo Santangelo

Venerdì 5 maggio

Roberta Di Lorenzo

Arianna Manca

Morgan

Andrea Parodi Zabala & Borderlobo

Sabato 6 maggio